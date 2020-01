Zielige Humberto Tan ziet overal racisme in en noemt Angela de Jong racistisch vanwege column

Humberto Tan ergerde zich aan de column van tv-recensent Angela de Jong, over het nieuwe presenteer-duo bij Op1, Thijs en Giovanca. ‘Het is niet alleen vrouwonvriendelijk maar ook racistisch. Ik was woest!’. Rob Goossens van de Telegraaf doet ook een duit in het zakje en vindt dat zij een ‘verknipt wereldbeeld’ heeft. Maar ís Angela de Jong ook te ver gegaan? Nou, nee…

Op1

Het nieuwe tv-programma Op1 heeft iedere aflevering een nieuw presenteer-duo. Thijs van den Brink (bekend van diverse EO-programma’s en zeer ervaren) werd gekoppeld aan Giovanca Ostiana, die nog als een rookie in het vak wordt gezien.

Alles is racisme

Als je alleen de reacties van Tan en Goossens leest, zou je haast denken dat Angela de Jong iets heeft gezegd in de trant van ‘die Giovanca moet eens terug naar haar eigen land’. Gelukkig heeft zij dat niet gezegd, of ook maar iets dat in de verste verte lijkt op iets van die strekking! In het twitterbericht van NPO Radio 1 (zie link) legt Humberto Tan uit welk stukje hem nou zo woest maakte en hij citeert uit haar column dit:

“Thijs en Giovanca, ik was van tevoren bang dat het een ouderwets beeld zou opleveren van ‘de ervaren witte man’ en een ‘bevallige donkere assistente’ ernaast. Maar daar hadden ze in de voorbereidingen op geanticipeerd. Er was duidelijk afgesproken dat Giovanca in álle gesprekken de leiding zou hebben en Thijs de ‘dienende rol’ had.”

Angela gaf toe een angst te hebben voor het (onbedoeld) creëren van een beeld dat een negatieve associatie van het verleden oproept, toen kennelijk minderheden door een ervaren blanke man ‘bij de hand werden genomen’. Van dat beeld was dus volgens haar totaal geen sprake én, op wat kritiek hier en daar na, is ze positief over het duo.

Maar wat leest Humberto Tan? Zijn woorden:

“Hiermee impliceert ze (Angela) eigenlijk dat, omdat Giovanca donker en vrouw is, had ze dus van te voren bedacht dat ze dienend zou zijn. Ik was woest want dit is niet alleen vrouwonvriendelijk. Het is ook racistisch. Zij beoordeelt haar op haar uiterlijk en haar sekse. En op basis daarvan had ze dus haar oordeel al, vooráf: ‘dat is een dienende rol voor Giovanca.”

Nee Humberto, dat deed Angela niet. De mogelijkheid dat een duo, in die opstelling, zo’n beeld op zou kunnen roepen is níét hetzelfde als een oordeel vellen over Giovanca. Hooguit kun je zeggen dat ze er bang voor was dat Giovanca zich in die rol zou laten wegzetten, wat dan alsnog geen oordeel over Giovanca is maar een twijfel aan de motieven van het productieteam. Storm in een glas water dus.

Maar dan komt turbo-flapdrol Rob Goossens in beeld en gooit zo de ruiten van Tan in! Want terwijl hij het dolgraag met Tan eens wil zijn, ondermijnt hij het hele argument door het volgende te zeggen:

“Natuurlijk weten we het feit dat Giovanca zwart is, heeft een rol gespeeld in de keuze. Natuurlijk want voor de NPO is dat belangrijk.”

Hahaha! Sukkel.