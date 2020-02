Nederland drugsland: ‘Grootste lading drugs ooit’ was onderweg van Costa Rica naar Rotterdam

Nederland drugsland. Niet alleen zijn wij marktleider op het gebied van MDMA-productie, wij zijn ook een van de belangrijkste doorvoerhavens van cocaïne. In Costa Rica werd daar de grootste lading drugs ooit onderschept. De geplande eindbestemming was Rotterdam.

Naar eigen zeggen ontdekte de politie in Costa Rica de grootste drugsvangst in de geschiedenis van het land. In de haven van Limón werd meer dan 5000 kilo pure cocaïne onderschept. De omvangrijke ‘witte lijndienst’ had als eindbestemming de haven van Rotterdam.

De drugs zaten verstopt in koffers in een container die onderweg was om naar de Rotterdamse haven te varen. Zogenaamd zou het schip sierbloemen naar Nederland brengen.