Hypocrisie ten top: Vliegtuigjunk Dolf Jansen hekelt supermarktketen om goedkope vliegreis!

Cabaretier en commentator Dolf Jansen is een campagne begonnen tegen Albert Heijn. In zijn ogen moet de supermarktketen stoppen met het promoten van ‘kerosineknallers’. Middels een twitter-bombardement, waarbij de voormalige vliegtuigjunk Jansen zich nog verder ontpopt als tegenstander van de vliegindustrie, gaat hij helemaal los op schaamteloos vliegend Nederland.

Op Twitter gaat de praatjesmaker dan ook he-le-maal los op mensen die anno 2020 nog durven te vliegen:

“Wel interessant: als je (juist) wel (veel) vliegt en autorijdt heb je mij (of Rob Jetten of Jesse Klaver of wie dan ook) daar niet mee. Echt niet. Wel de natuur, de toekomst, je kinderen. Denk ik. En je sponsort Big Oil en bepaalde golfstaten met een geheel eigen religie-export.”

Nog niet zolang geleden lag anti-vliegenier Dolf Jansen zelf nog onder vuur vanwege zijn buitensporige vliegconsumptie. Toen bleek dat Dolf Jansen, die zelf Ierse roots heeft, het liefst het vliegtuig pakte naar zijn geliefde Heimat.

“Als ik met het vliegtuig aankom bij Cork of Dublin en ik het landschap zie, de weilanden met van die stenen muurtjes, dan raak ik ontroerd.”, zei Jansen daar destijds over in het KRO Magazine.

In zijn eigen boek ‘It is what it is’ schreef hij het volgende: “De hardloper is niet gemaakt om te reizen. Althans, te reizen in vliegtuigen over lange afstanden, te reizen in files over langdurige afstanden. Dat is echt niks voor de hardloper.”