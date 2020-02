Achterbakse VVD begint verkiezingscampagne met smerige tweet: ‘meerderheid Kamer wil wél paspoort aan terroristen geven’

Met een doortrapte en ongelofelijk sneue tweet heeft de VVD het startschot gegeven aan haar eigen verkiezingscampagne: ‘Wij wilden de Paspoortwet aanpassen zodat terroristen geweigerd kunnen worden. Een meerderheid in de Kamer geeft ze liever dat paspoort wel.’

‘Oordeel zelf’

Bij de VVD denken ze blijkbaar dat de kiezer volledig achterlijk is. Op zich niet zo raar, want die partij stond al tijden bovenaan in de peilingen. Maar nu het volk zo langzamerhand door begint te krijgen dat de VVD vooral ‘A’ roept en ‘B’ doet, lijkt er een beetje paniek te zijn uitgebroken bij die partij. Maar waar ieder ander weldenkend mens dan tot de conclusie zou kunnen komen dat het volk misschien toch niet hélemáál achterlijk is, is de VVD daar helaas nog wél steeds volledig van overtuigd.

Paspoort intrekken

Want het intrekken van paspoorten voor terroristen is voor de VVD niet een nieuw standpunt. Die wilden in 2015 zelfs dat stateloosheid voor terroristen mogelijk werd, waarmee ze dus tegen internationale verdragen in zouden gaan. Kregen ze niet voor elkaar (1, 2). Dikke kans dus dat ze dat vijf jaar later en na drie kabinetten Rutte óók niet voor elkaar gaan krijgen.

Populisme en opportunisme

Opvallend is ook dat de VVD totaal geen degelijke toelichting geeft bij het amendement. Want zoals in de eerdere links al duidelijk wordt, zitten er nogal wat haken en ogen aan. Dus wat nou ‘no brainer’? En dan doen alsof tegenstemmen gelijkstaat aan ‘liever wél een paspoort geven aan terroristen’. Wat een kut partij!

Als klap op de vuurpijl

Denk je na zo’n tweet het ergste gehad te hebben, komt turbodeuger Dolf Jansen nog even aankakken met wat politiek correct gedram:

Rot op Dolf. We hebben het hier niet over de IS-bakker en de IS-stagiare bij het Kalifaat mediabedrijf die alleen de onthoofdingsfilmpjes online zette. En die vrouwen, hoewel achterlijk, doen zich nog achterlijker voor dan ze daadwerkelijk zijn. Die bleken volgens de AIVD (of NCTV, whatever) zelf net zo hard geradicaliseerd te zijn als de mannen, en actief mee te helpen met het verspreiden van propaganda om jihadisten te ronselen. En kinderen die daar zijn geboren zijn al geradicaliseerd nog voor ze hebben leren lopen.

Maar ik zou er met alle plezier op toe willen zien dat we er een paar in jouw buurt parkeren. Kijken hoe lang dat goed gaat.