Alaaf! Jongerencongres GroenLinks ontaardt in carnavaleske klucht!

De jongerenorganisatie van GroenLinks (DWARS) hield vandaag een ‘tussentijds congres’ om alvast op te warmen voor de landelijke bijeenkomst op 14 maart. Aangezien ook het carnaval is losgebarsten in Nederland, leek het feestje van DWARS nog het meest op een carnavaleske klucht.

Je zou denken dat het er bloedserieus aan toegaat tijdens een samenkomen van de GroenLinks-jeugd. Immers hebben we volgens die partij te maken met een serieuze klimaatcrisis en schuilt er een reëel gevaar vanuit het steeds verder groeiende blok(-aan-het-been) dat Forum voor Democratie heet. Althans, dat is hoe GroenLinks en hun jongerenorganisatie DWARS daar naar kijken.

De aandacht was vandaag dan ook gevestigd op het ‘tussentijdse congres’ van DWARS, het klimaatneutrale kindje van Jesse Klaver. Maar wie echter het verslag van de jongerenorganisatie op Twitter leest, denkt eerder te zijn beland in een of andere feestzaal in Oeteldonk.

Niet is minder waar, onderstaande is gewoon een verslag uit de Randstad, ofschoon vanuit het Bartholomeus Gasthuis in Utrecht:

Is dit een parodie? En zo nee: is er een livestream? Volgens mij heeft Jiskefet een nieuw seizoen. pic.twitter.com/nCfzgN9AUW — Jelmer Visser (@DieTukkerfries) February 22, 2020

Zoals journalist Jelmer Visser terecht opmerkt zou je bijna denken dat bovenstaande updates zijn geplaatst door een of ander parodie-account. Maar nee, het gaat in werkelijkheid wel degelijk om het geverifieerde Twitter-account van de GroenLinks-jongerenbeweging DWARS.

Ofwel, zoals Visser concludeert: “Volgens mij heeft Jiskefet een nieuw seizoen”. Helaas is dat niet het geval, want dan was carnaval pas echt een feest geweest, ook voor mensen binnen de Randstad.