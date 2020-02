Asielcentra zitten bomvol! Centraal Orgaan opvang Asielzoekers zoekt naar enorm veel nieuwe opvangplekken

Staatssecretaris Broekers-Knol kwam vandaag met wat onaangenaam nieuws. Het COA, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, komt met de mededeling dat ze zo’n 1800 opvangplekken nodig hebben. De huidige vraag kunnen ze niet aan, dus moeten er meer plekken komen. Benieuwt welke gemeente of BN’er zijn/haar ruimte hiervoor gaat aanbieden!

De reguliere opvang zit vol, dat is de boodschap waar COA mee op de proppen komt. Vandaar de oproep aan de Kamer, er moet namelijk gekeken worden waar er nieuwe centra kunnen worden opgericht.

“grootschalige locaties gebruikt kunnen worden om asielzoekers op te vangen”

Op dit moment zitten er zo’n 30.000 asielzoekers in AZC’s, maar er is een uitbreiding nodig. Vrij logisch ook, want de migratie blijft doorgaan. Zeker de laatste tijd lijkt er weer een stijging, het wekelijkse cijfer van migranten die ons land binnenkomt neemt de laatste maanden toe.

Omdat de IND onderbezet is qua personeel kunnen ze alle aanvragen niet op tijd behandelen, waardoor de uitstroom niet zo snel loopt als de instroom. Dit zorgt voor een enorm tekort aan ruimte, ruimte die nu dus moet worden gecreëerd.

Volgens Broekers-Knol zoeken commissarissen van de Koning sinds eind vorig jaar al naar ruimte, alleen hebben ze nog niks kunnen vinden. Niet gek met de massale woningnood die we hebben in Nederland, aan mensen hebben we geen tekort, aan ruimte wel.