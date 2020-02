Bam! Nederland zegt keihard ‘NEE’ tegen de EU! ‘Verhoging van de afdracht is onacceptabel voor ons!’

Stef Blok ziet een verhoging van de afdracht aan de EU totaal niet zitten. Het plan van de EU Commissie voorzitter Charles Michel schiet in het verkeerde keelgat bij Stef Blok. Zo’n verhoging is voor Nederland niet acceptabel aldus Stef Blok. Mocht het plan doorgaan dan zou Nederland zo’n 2 miljard per jaar extra moeten ophoesten, en daar had Stef Blok namens ons geen zin in. En terecht!

In een brief aan de Tweede Kamer is Stef Blok vrij duidelijk, niemand maar dan ook niemand zit te wachten op een verhoging van de afdracht. Nederland wil namelijk absoluut geen verhoging, sterker nog we willen juist een verlaging. Ook pleit Blok voor een permanente ‘korting’ – zoals we nu al hebben. Pas als Michel met zo’n aanbod aankomt is Nederland bereid te praten!

,,Duidelijk is dat het voorstel ver af ligt van de Nederlandse inzet om een afdrachtenstijging te vermijden”

Blok is het zat dat er continu rare poespas bij de EU plaatsvindt rondom de afdrachten. Het plafond moet omlaag en er zal direct een algehele correctie moeten komen. Niet langer moeten sommige landen opdraaien voor andere landen. Duidelijk taal van Blok ditmaal!

Een permanente correctie op de afdrachten is hiervoor de meest eenvoudige en transparante oplossing”

Nu hopen dat onze regering niet alsnog overstag gaat in een latere fase van de onderhandelingen. Het zal eens goed zijn als we onze poot stijf houden!