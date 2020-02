Bam! Ruzie in de tent! SP’ers vechten elkaar de tent uit! Enkele leden leggen tijdelijk functie neer

Het geruzie bij de SP in Breda gaat nog even lekker door. Het gaat er nu zelfs zo hard aan toe dat 3 van de 4 raadsleden hun functie tijdelijk neerleggen. Bij een ledenvergadering escaleerde het helemaal en ze zijn er wel een beetje klaar mee. Gerommel bij de socialistische broeders, waar het de laatste jaren alleen maar onrustig is.

Een complete escalatie, dat is hoe je situatie van de SP het beste kan omschrijven. Een vechtpartij binnen de partij zorgt ervoor dat leden hun functies neerleggen.

Op 22 januari zou het helemaal zijn geëscaleerd, raadslid Boi Boi Huong zou twee andere leden hebben geslagen. Huong ontkent het, toch is zij de enige van de vier raadsleden die nog wel komt opdagen. Drie andere hebben hun functie neergelegd.

“De directe aanleiding voor het neerleggen van het raadswerk was de ledenvergadering”, legt fractievoorzitter Bas Maes uit aan Omroep Brabant. “Die nasleep heeft tot veel onrust geleid. Ook onze fractieleden kunnen zo hun werk niet goed doen. Dan kunnen wij beter even pas op de plaats maken. Liever niet dan half. Dan komen wij terug als de rust is teruggekeerd.”

Wat er gebeurt bij de SP in Breda lijkt op de veelal bekende video’s van parlementen uit diverse bananenrepublieken. Vechtende politici in Nederland, het moet niet nog triester worden.

“Ik blijf vooralsnog in de raad zitten. Ik hoop mij op mijn werk te kunnen focussen. Dat is moeilijk na alle aantijgingen dat ik geweld heb gebruikt en andere smaad en laster dat ik er nooit was. Dat is niet de werkelijkheid.” Boi Boi Hong is niet meer te vinden op de site van de SP in Breda. “Al meteen na de ledenvergadering werd mijn mail ook geblokkeerd. Daar zitten ook heel veel raadsstukken in. Zo kan ik mij werk ook niet goed uitoefenen. Ik baal dat het zoveel energie kost. Je bent hier al je tijd mee kwijt. Dat gaat ook weer ten koste van iets.”

Het hoofdkwartier van de SP heeft de lokale afdeling geschorst, tot er herverkiezingen zijn geweest. Lijkt me verstandig, de lokale afdeling kan beter orde op zaken stellen.