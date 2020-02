Bernie: ‘Weet je wie tof was? Fidel Castro!’

Nu hij de overduidelijke favoriet is om de Democratische presidentsnominatie te winnen wordt er steeds meer gekeken naar wat Bernie Sanders in zijn leven zoal gezegd en gedaan heeft. Als je die uitspraken en handelingen bekijkt weet je al heel snel: de man is een communist van de oude, Sovjet-stempel.

In een interview met 60 Minutes — een toonaangevend links Amerikaans tv-programma — dat zondag werd uitgezonden legt Sanders uit dat Fidel Castro in zijn ogen veel te vaak bekritiseerd wordt. De Cubaanse dictator heeft er namelijk wel even voor gezorgd dat alle Cubanen konden lezen én recht kregen op medische zorg.

Dat de enige boeken die ze mochten lezen communistische propaganda was is Bernie duidelijk om het even. Ze konden lezen, en daar gaat het hem om. YAY CASTRO!

En dat Castro homoseksuelen vervolgde en liet executeren? Ach ja, een historisch detail. Niet iets waar Bernie zich zorgen om kan maken.

De uitspraken van Bernie zijn hem meteen duur komen te staan. Hij heeft niet alleen kritiek gekregen van Republikeinen maar ook van Democraten. De Democratische Afgevaardigde Rep. Donna Shalala reageerde furieus door Bernie op Twitter te vertellen dat hij eerst maar even met mensen in Florida moet praten — Cubanen die Cuba ontvlucht zijn vanwege het misdadige regime aldaar — alvorens dit door aperte meningen te spuien.

Ja, het is een aperte mening, maar dit is ook wie Bernie is en wat hij gelooft. Hij ging tientallen jaren geleden bewust op huwelijksreis naar de Sovjet Unie om een punt te maken. Dat was het socialistische paradijs. Tuurlijk, er ging weleens wat mis, maar over het algemeen genomen was het Sovjet-systeem precies wat Bernie ook in gedachten had voor Amerika.

Het goede nieuws? Dit soort uitspraken gaan Bernie staten als Florida sowieso kosten, en er zijn zelfs geluiden dat hij het mogelijk moet afleggen in een Democratische stronghold als New Jersey (wow!). Als hij de presidentskandidaat van de Democraten wordt en het opneemt tegen Donald Trump voorspel ik een historisch grote zege voor de laatste.

Volg mij op Twitter en Steun mij op BackMe.