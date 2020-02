Bizar! Buitenhof-presentatrice verspreidt nepnieuws over wat Thierry Baudet zou hebben gezegd! Baudet: ‘ONMIDDELLIJKE rectificatie of we stappen naar de rechter!’

Het is weer eens zover! De NPO – in de vorm van Buitenhof – kon het niet laten om woorden in de mond van Thierry Baudet te leggen die hij nooit heeft gezegd. Buitenhof hoopte op een leuk tv momentje, want niemand minder dan Henk Otten zat aan de tafel, maar het loopt toch anders dan ze hadden gehoopt. Als Buitenhof deze onzin niet rectificeert binnen een uur, dan volgt er een kort geding!

Schandelijke leugens bij #buitenhof. Ik heb de dingen die presentatrice @Natalie_Kabul mij in de mond legt ABSOLUUT NIET GEZEGD. Zie hieronder transcript Kamerdebat. #FVD is tegen elke vorm van racisme. We eisen ONMIDDELIJKE rectificatie binnen een uur. Anders kort geding. pic.twitter.com/RJQZoeAHnD — Thierry Baudet (@thierrybaudet) February 23, 2020

Hoezo leek het Natalie Righton een goed idee om een ongefundeerde ‘quote’ te benoemen. Haar geloofwaardigheid is ze bij deze natuurlijk direct kwijt. En hartstikke terecht dat Baudet deze onzinnige haatzaaierij niet slikt. Dit is al de zoveelste keer dat er bij een programma op de NPO keiharde leugens over Baudet of Forum voor Democratie worden verspreid.

Dit is wat ze zei pic.twitter.com/OKrttWkYn3 — Proud Boys 🇳🇱 (@BoyM1982) February 23, 2020

Het zou gaan om deze uitspraak van Righton. Ze doet of Baudet zelf uitgaat van dit complot. Terwijl als men het transcript erbij haalt, dan ziet men dat Baudet niks anders deed dan hoge EU-aristocraten citeren.

We zullen zien of Buitenhof deze uitspraak van Righton gaat rectificeren. Zo niet, dan kan Buitenhof een kort geding verwachten.

Het wordt tijd dat soort lasterende journalistiek wordt aangepakt! Want dit is gewoon keihard leugens verspreiden over Baudet.