Bizar! Groene Khmer droom spat in duigen: ‘Voor onze biomassa wordt het landschap in de VS helemaal vernietigd’

Biomassa, een hype onder het kabinet en de linkse oppositie. Biomassa is namelijk super duurzaam, althans dat beweren zij. Ondertussen toont een reportage in de VS aan dat daar het landschap naar de knoppen gaat omdat wij zo nodig bomen in de fik willen steken voor energie. Dus wie is er nu eigenlijk duurzaam bezig? 

Biomassa werd lang gezien als de oplossing om meer duurzame energie op te wekken. Toch wordt men langzaamaan wakker uit deze Groene nachtmerrie, want zo duurzaam is het helemaal niet. Er zijn miljoenen bomen nodig voor onze biomassa. Al deze bomen komen dus uit de VS, waar de lokale bevolking langzaam aan hun landschap zien veranderen. Het landschap in de VS gaat naar de knoppen zodat bij ons de elite zich moreel goed voelt. Fijne gedachte wel…

De paradox is dan ook dan milieuactivisten in de VS tegen de biomassa-industrie in Europa strijden, helaas krijgen we dit nieuws niet altijd te horen van onze kwaliteitsmedia…

“Het landschap hier is volledig verwoest vanwege biomassa. Als je om je heen kijkt op de plekken waar bomen worden gekapt dan is het alsof er een bom is ontploft.”

Milieuactivisten uit de VS nodigen zelfs onze Wiebes uit om een kijkje te gaan nemen.

“Ik wil minister Wiebes dolgraag uitnodigen zodat hij met eigen ogen kan zien wat de vraag voor biomassa betekent voor onze bossen en wat het doet met ons landschap.”

Hopelijk leest Den Haag ook mee, want de biomassa is dus totaal niet duurzaam. Dit is gewoon een keiharde fabel!

“Onze bossen hier gaan vier keer zo snel achteruit als het regenwoud in Zuid-Amerika. We waren al een grote producent voor houtproducten en nu is hier met biomassa weer een nieuwe industrie neergestreken,” legt ze uit. “Door de komst van deze industrie exporteren we in deze staat alleen al inmiddels 3 miljoen ton hout naar de Europese Unie. Dat zijn miljoenen bomen.”