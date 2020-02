Bizar! Trump geeft verpletterende speech tijdens State of the Union. Democraten worden hélémaal hondsdol!

Het was weer smullen afgelopen nacht. Het was weer tijd voor de jaarlijkse verbroederende speech van Trump. Na de enorme mega blunders in Iowa konden de Democraten niet nog dieper zinken. Oh wacht toch wel, Pelosi wilde een ‘krachtig’ gebaar maken. Terwijl in werkelijkheid het er enorm sneu uitzag. De Democraten zijn in verval, en het wordt met de maand triester en triester…

De gebruikelijke momentjes waren er weer. Republikeinen die helemaal ontroerd zijn als ze horen dat Trump tegen abortus is – zucht. En de progressieve krachten van de Democraten proberen hun ongenoegen te uiten door tijdens het klappen verwaande en half seniele gezichten te trekken.

The moment House Speaker Nancy Pelosi ripped apart a copy of Donald Trump's #SOTU speech https://t.co/MTz8t9ox0D pic.twitter.com/aBvU6YuwIL — Reuters (@Reuters) February 5, 2020

Het hoogtepunt – of dieptepunt, het is maar net hoe je het bekijkt – van de avond was toen Nancy Pelosi de speech van Donald Trump enorm opzicht door midden scheurde. Waarom ze dit deed was een beetje onduidelijk. In het begin weigerde Trump haar een hand te geven, wellicht dat ze het daarom deed.

Maar hoe dan ook: het was een enorm domme actie van haar. Het was kinderachtig, en liet de inhoudsloosheid van de Democraten goed zien. Waarom zou zich verlagen tot dit soort opzichtige en kinderachtige retoriek? Wellicht om zo te maskeren dat de Democraten nog nauwelijks beschikken over enige vorm van inhoud.