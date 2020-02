Brits kabinet zet de aanval in op publieke omroep BBC: ‘Maak er een commerciële betaalzender van!’

De Britse premier Boris Johnson heeft de aanval geopend op de publieke omroep BBC. Hij is van mening dat het verplichte kijk- en luistergeld moet worden afgeschaft en dat de BBC moet worden omgevormd tot een commerciële betaalzender.

Volgens Johnson is een publieke omroep, waarvoor alle Britten verplicht kijk- en luistergeld betalen, niet meer van deze tijd. Driekwart van de begroting van de BBC is afkomstig van het geld van het volk. Liever ziet Johnson dat de BBC zich omvormt tot een betaalzender waarop mensen zich vrijwillig kunnen abonneren.

Wat een ongekende voorstellen van het kabinet van #BorisJohnson om de publieke @BBC te hervormen. #SundayTimes pic.twitter.com/8BC7iz7Otc — Peter Schavemaker – journalist – auteur (@schavemakerp) February 16, 2020

Hoewel Johnson zelf nog niet heeft gereageerd op de plannen, lekte zijn voorstel uit via The Sunday Times. Naast het omvormen van de BBC tot een betaalzender zou het Britse kabinet ook van plan zijn om het aantal radio- en TV-kanalen van de omroep in te perken.

Volgens de Britse media is het plan van Johnson en zijn regering het gevolg van hoogopgelopen spanningen tussen de BBC en de Conservatieve Partij. De conservatieven zijn nog steeds boos over de -in hun ogen- eenzijdige en gekleurde berichtgeving van de verkiezingen van vorig jaar. Zo is er ondertussen ook al een ‘ministerverbod’ in werking getreden. Dat wil zeggen: geen enkele Britse minister mag nog optreden in het gezaghebbende radioprogramma Today, dat elke ochtend door de BBC wordt uitgezonden.