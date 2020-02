CDA en SP spelen weer een spelletje: ‘WE WILLEN EEN NATIONAAL HISTORISCH MUSEUM!’

Dit is dus gewoon lachwekkend. Zowel het CDA als de SP roepen dat er zo snel mogelijk een “nationaal historisch museum” moet komen, zodat we het patriotisme onder Nederlanders kunnen aanwakkeren. Als je niet beter wist zou je bijna denken dat ze dit eerst en vooral ‘willen’ omdat FVD en PVV het zo goed doen in de peilingen.

Het Algemeen Dagblad bericht dat CDA en SP het idee voor een nationaal historisch museum nieuw leven hebben ingeblazen. Dit nadat dezelfde partijen veertien jaar geleden al eens hetzelfde voorstelden. Toen werd daar niets meegedaan — zogenaamd omdat er geen geld voor was, want crisis. Maar, zeggen de christendemocraten en de socialisten, nu gaat het economisch ge-wel-dig (haha). Dus, bouwen maar!

Fractieleiders Lilian Marijnissen en Pieter Heerma vinden dat het tijd is voor zo’n museum omdat dit ons in staat stelt “meer historisch besef” te kweken en tegelijkertijd de saamhorigheid binnen de samenleving” te vergroten. Met andere woorden, het zou daadwerkelijk een soort van nationale identiteit moeten scheppen. Dat 1 op de 1.000 mensen zo’n museum mogelijk zou bezoeken doet daar blijkbaar niets aan af.

Hoe dan ook, Heerma legt uit:

“De ene kant wil de geschiedenis helemaal uitgummen en vindt bijvoorbeeld dat de Coentunnel geen Coentunnel meer mag heten. Wie anders denkt, is een ‘racist’. De andere kant vindt iedereen die de schaduwkanten van het verleden benoemt juist een ‘landverrader’. Wie een genuanceerde positie inneemt, wordt door beide kanten aangevallen. Dat is een vorm van vruchteloze polarisatie die alleen maar verliezers kent. Een museum kan een rol spelen om gezamenlijkheid te zoeken.”

Oke, dat is dus al meteen je reinste flauwekul. Mensen die kritiek hebben op Nederlandhaters als Sylvana Simons vinden heus niet iedereen die “de schaduwkanten” van het verleden belicht een verrader. Dat is onzin. Het gaat erom dat die mensen geen enkele waardering hebben voor onze vaderlandse geschiedenis en onze cultuur. Dát zijn de mensen die “landverrader” worden genoemd. Niet de mensen die ons land liefhebben maar ook toegeven dat het niet altijd koek en ei was.

Een verzoek aan lezers van DDS: Michael van der Galien is niet alleen eigenaar van deze mooie website, hij is ook de enige Nederlandse blogger met impact in Amerika! Door hem te steunen op BackMe kun je hem nu drie keer per dag (extra) lezen: elke dag krijg je in de ochtend een kort ontbijt in de vorm van een blogpost over het laatste nieuws uit Amerika, in de middag rond drie uur krijg je vervolgens een keiharde rant over het laatste Nederlandse nieuws, en — exclusief voor mijn sponsors — krijg je voor het slapengaan een email met een column over een willekeurig onderwerp. Je krijgt dit al vanaf 1 euro per maand. Steun hem dus — 140 DDS-lezers gingen u al voor!

Hoe dan ook, in principe is dit natuurlijk een prima idee. Maar er zijn wel twee problemen mee:

1. Deze partijen willen het hier ongetwijfeld bij laten. Ze bouwen een Nationaal Historisch Museum en klaar, denken ze. Voor de rest doen ze niets om de Vaderlandse Trots te stimuleren.

2. Deze partijen doen dit eerst en vooral nu omdat ze de hete adem van FVD en PVV in hun nek voelen. Als het gemeend was zou je nog wat waardering voor ze op kunnen brengen. Maar dit is één grote theatershow voor de bühne… en ze denken dat we daar nog intrappen ook.