Chefkok valt helemaal stil na gênante vraag van Harry Mens over ‘twee Marokkaantjes’

Presentator Harry Mens is in zijn reclameprogramma ‘Business Class’ behoorlijk uit de bocht gevlogen met een gênante uitspraak. Aan de Marokkaans-Nederlandse chefkok Ramin vroeg Mens of het klopte dat Ramin met ‘twee Marokkaantjes’ in de keuken werkt en of hij ook nog ‘Hollanders’ in dienst heeft.

RTL Media zond vandaag een uiterst opmerkelijk gesprekje uit tussen een Marokkaans-Nederlandse chefkok en Harry Mens. Het begon al ongemakkelijk nadat Mens opmerkte dat de chefkok nogal verlegen was, maar dat ze wel ‘gewoon gezellig zouden gaan kletsen’. Mens vraagt met hoeveel mensen de chefkok in de keuken werkt: dat zijn er vijf. “En dan heb je er ook twee Marokkaantjes bij, begrijp ik?”, vraagt Mens vervolgens. De chefkok antwoord instemmend waarop Mens hem toebijt: “Nog Hollanders ook?!”

Als RTL-medewerker doe ik hier volledig afstand van! Ik wil niet in verband worden gebracht met zulke achterlijk achterhaalde gedachten. Harry Mens moet zich schamen, maar nog eerder RTL voor het uitzenden van dit soort banale gedachten. — Hapertje (@Hapertje) February 2, 2020

De uitspraak van Mens maakt het extra gênant omdat de gasten in zijn programma Business Class vaak grof geld betalen om hun bedrijfsonderneming te mogen komen pluggen. Dat er ook gewoon hardwerkende Marokkaanse-Nederlanders met een goedlopende onderneming bestaan leek Mens derhalve even uit het oog te zijn verloren.

Misschien dat Mens zich de volgende keer maar weer gewoon moet beperken tot zijn bovenmatige interesse in vakantieresorts en golfparken.