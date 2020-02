Column Jan Roos: Nederland is diep gezonken – Joden durven geen keppel op en homo’s niet meer elkaars hand te pakken

Jan Roos ziet het niet zo positief in voor de vrijheid en tolerantie in Nederland. Het gaat slecht met de veiligheid en tolerantie voor vrouwen, homo’s en Joden. En dat betekent dat ook voor de rest van de samenleving onweer op komst is, aldus de neerslachtige columnist deze week.

Onze Westerse samenleving bevat een aantal kanaries in de kolenmijn voor vrijheden en tolerantie. Als het met onze joden, homo’s en vrouwen goed gaat, gaat het met de open maatschappij goed. Als een groep zich niet meer veilig voelt hebben we een probleem. Als ze zich allemaal niet meer veilig voelen hebben we een enorm probleem, maar wel zelf gecreëerd. Want als de eerste kanarie door verstikking op de bodem van het kooitje ligt moet je de mijn verlaten. Moet je daar naar handelen. Als ze alledrie met hun pootjes omhoog liggen ben je er zelf ook geweest en heb je niet naar de eerste waarschuwing geluisterd.

Niet geheel toevallig zijn alledrie de groepen slachtoffer van de multicuturele samenleving. Natuurlijk zijn er ook autochtonen die zich misdragen tegen deze mensen, maar in meerderheid zijn het allochtonen die zich intolerant tegen hen opstellen. Joden durven niet meer met keppeltje over straat. Homo’s durven niet meer elkaars hand vast te houden. En vrouwen rijden niet meer alleen door bepaalde wijken.

Dan zou je zeggen dat de nood aan de man is. En dat de overheid alles op alles zet om dit aan te pakken. Maar niets is minder waar. De helft van alle politiebureaus is gesloten. Aangifte wordt door de politie afgeraden. Er wordt nauwelijks vervolgd, als er al überhaupt onderzoek naar wordt gedaan, aangezien er een gigantisch personeelstekort is. Het gaat zelfs al zover dat aan de ouders van verkrachte meisjes wordt voorgesteld om een zogenaamd FOEI-gesprek te voeren met de dader. Oftewel even met hem kletsen en klaar. Dat scheelt een namelijk hoop werk. Zo diep is Nederland al gezonken. Het is een schop na in de rug van de reeds gestorven kanarie.

Gisteren plaatste de politie van Breda triomfantelijk het bericht dat ze een vrouw hadden aangehouden omdat ze pepperspray bij zich droeg. Een verboden wapen volgens de wet. Maar wat verwacht je nou van een samenleving waar de geweldsmonopolie bij de overheid ligt – en die verzaakt? Wat denk je dat een volk gaat doen als er nauwelijks nog politie is en als die er al zijn niets kunnen of willen doen? Wat doe je als je je onveilig voelt? Dan ga je jezelf beschermen. En dat begrijp ik goed. Het is het een of het ander. Het volk wordt beschermd door de overheid of het volk beschermt zichzelf. Nu gebeurt het een niet en het ander is verboden. Als deze trend zo doorgaat is er maar een mogelijkheid en dat is jezelf bewapenen. Of dat nou illegaal is of niet.