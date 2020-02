Column Ozair Hamid: Ruggengraatloze Rutte zal buigen voor Brussel

Nederland zal zich tegen een hogere afdracht van Nederlandse gelden naar de Europese Unie, aldus de mainstream media. Zij concluderen dat op basis van de harde eisen, die Nederland, Denemarken, Zweden en Oostenrijk, ‘de Zuinige Vier’, stellen. De daaruit volgende vraag is waarom de links-liberale Rutte zich ineens zo conservatief opstelde tijdens de Europese top?

Vele producten die rijpen, zoals wijnen en kazen, worden in de loop van de tijd beter, smaakvoller. Precies het omgekeerde is het geval bij beroepspolitici. Na een aantal jaar het publieke ambt te hebben bekleed, vertrekken zij – vaak na schandalen – uit de politiek en maken een nieuwe carrière in het bedrijfslevens. Precies een richting die premier Rutte op zou moeten gaan.

Na jaren van polderen, onderhandelen en verliezen incasseren komt een volksvertegenwoordiger niet meer oprecht over. De volksvertegenwoordiger moet beleid verdedigen, dat onverenigbaar is met zijn of haar ideologische en fundamentele waarden. Zo ook Rutte. Vandaar ook de naam ‘ruggengraatloze Rutte’, want onder druk buigt alles. Bekend is al dat Rutte concessies zal doen, gezien de druk vanuit Brussel te hoog is. Zonder pressiemiddelen – die Trump en Johnson wel inzetten – is het resultaat van de onderhandelingen teleurstellend. Rutte eist op het moment 1,00%, maar zal uiteindelijk genoegen moeten nemen met 1,05%, wat zich vertaalt naar een miljardenverhoging van de Nederlandse bijdrage. Miljarden die konden worden geïnvesteerd in ons onderwijs, in onze zorg en in onze veiligheid. Buigen doet Rutte immers altijd voor Brussel, zo leert de geschiedenis ons.

En toch acteerde de premier de boel bij elkaar. Om volgend jaar een verkiezingsoverwinning weten te realiseren, zal de VVD weer moeten doen aan ‘PVV-corvee’: het innemen van conservatieve standpunten om zo kiezers af te snoepen van Forum voor Democratie, PVV en mogelijkerwijs zelfs van de zetelrovers van Groep Otten. Niet alleen zagen we Rutte ‘PVV-corvee’ de afgelopen dagen bedrijven, ook VVD-Kamerlid Bente Becker liet weten dat de immigratie significant beperkt moest worden. In plaats van conservatief-liberaal beleid te verankeren in wet- en regelgeving, is men bij de ‘liberale’ partij meer geïnteresseerd in het behouden van haar status als kartelpartij.

Of het electoraat hierin trapt, is nog maar de vraag, gezien de relatief recente verkiezingsoverwinning van FVD tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. Toch is het waarschijnlijker dat de VVD ervandoor gaat met – helaas – nog een verkiezingsoverwinning. Voor heel veel mensen is het alternatief, Forum voor Democratie, niet het probleem, maar de partijleider Thierry Baudet. Met Baudet aan het roer van de Renaissancevloot zal ruggengraatloze Rutte Nederland de komende tijd nog in de uitverkoop zetten aan de supranationale staat in wording.

