Corona breidt verder uit in Nederland: Partner en kind Amsterdamse coronapatiënt ook besmet

Het coronavirus breidt zich heel voorzichtig steeds verder uit in Nederland. Nadat een vrouw uit Diemen als tweede coronapatiënt in ons land werd gedetecteerd, blijken nu ook haar partner en één van hun kinderen besmet.

Het RIVM laat weten dat er vannacht twee personen positief zijn getest op het coronavirus (COVID-19). In beide gevallen gaat het om naaste familie van de coronapatiënte uit Diemen. De partner en één van hun kinderen bleek het virus bij zich te dragen. Een ander kind van het stel moet zich opnieuw laten testen.

Vannacht werden helaas de partner en het jongste kind van de vrouw in Diemen positief getest voor het #coronavirus. Ook zij verblijven in thuisisolatie. Heeft u vragen over het coronavirus? Kijk op https://t.co/JbQ1hVbcTc of bel met 0800-1351. — Bruno Bruins (@bruno_bruins) February 29, 2020

Samen met een 56-jarige man uit Loon op Zand zijn er op dit moment vier gevallen van coronabesmetting in Nederland bekend. Zowel de man uit Loon op Zand als de vrouw uit Diemen zijn recent in de Italiaanse regio Lombardije (Noord-Italië) geweest. Kort na hun bezoek kregen ze lacht van griepachtige klachten.

Tot nu toe zijn er ruim 60 testen op het coronavirus uitgevoerd in Nederland. Minister Bruno Bruins van Medische Zorg & Sport verwacht dat er in de loop van de dag meer gemeld kan worden over uitslag van deze testen. Momenteel lopen er nog 29 tests op het coranavirus. Ondanks de nieuwe besmettingen blijft het overheidsbeleid -om een verdere uitbraak te voorkomen- onveranderd.

Vannacht testten de partner en het jongste van de patiënt die in Diemen verblijft positief voor het nieuwe coronavirus (COVID-19). Meer informatie: https://t.co/Bky2Ehwe2A #coronavirus #covid19 #corona pic.twitter.com/mFJxJcCRbc — RIVM (@rivm) February 29, 2020

Meer informatie over het coronavirus is te vinden op de speciale COVID-19-pagina van het RIVM. Op de website van het Rode Kruis worden de actualiteiten rondom het virus ook bijgehouden.