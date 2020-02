CPB rekent FVD-plan ‘basistoeslag’ door: voorzichtig positief!

Het Centraal Planbureau heeft een ingrijpend plan van Forum voor Democratie doorgerekend en gepresenteerd. In het plan moeten de AOW, de bijstand, de kinderbijslag en huur- en zorgtoeslagen worden afgeschaft, en worden vervangen voor een soort basisinkomen. Een hele versimpeling die ons héél veel geld zou kunnen schelen (en opleveren).

Forum wil graag een stelselherziening. Door het schrappen van allerlei toeslagen en dit met één basistoelage te vervangen, hoopt de partij veel geld te kunnen besparen, overzicht te creëren en werk weer te laten lonen. Die standaardtoelage moet dan worden bekostigd met de opbrengsten van een vlaktaks van 50 procent.

Maar die 50 procent is wel afhankelijk van het soort huishouden, want men kan aanspraak maken op een heffingskorting. Het is dus niet zo dat je met minimumloon al je toeslagen kwijt zou raken en 50 procent belasting moet gaan betalen.

Het is nog niet met zekerheid te zeggen wat het effect precies gaat zijn als dit zou worden ingevoerd. Door de wirwar aan constructies en bijzondere situaties per inkomensgroep, ontstaan uitschieters in de berekening die enigszins gladgestreken moeten worden. Zo zou namelijk driekwart van de laagste inkomensgroep er op vooruitgaan (tot wel 50 procent!) maar gaat ook een kwart zelfs iets achteruit. En bij de topinkomens lijkt haast exact het omgekeerde het geval te zijn. Er zitten dus nog wat kinken in de kabel, maar over de gehele linie is het een zéér positief beeld.

Minder verspilling door de overheid, échte nivellering waardoor de (hoogste 20 procent) topinkomens de allerarmsten er bovenop helpen. En als die aan het werk gaan, houden ze flink meer over. Dat is in grote lijnen wat de cijfers uit lijken te wijzen. Met een flinke slag om de arm dus.