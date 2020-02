‘De hoofdredacteur van DDS is een linkse rat en bovendien in dienst van een linkse partij!’

Geachte redactie,

Zou u zo vriendelijk willen zijn om Tim Engelbart bij het grofvuil te zetten?

Het is een linkse rat en dat blijkt uit al zijn artikelen die hij schrijft. Eerst was het Wilders die hij van alle kanten door het slijk haalt, en nu hij niet zoveel te schrijven heeft over Wilders heeft hij zijn pijlen nu gericht op Thierry Baudet.

Engelbart is volgens mij een “redacteur ” in dienst van één of andere linkse partij.

Naschrift van de hoofdredactie: LOL! Beste Cor, een beetje kritiek is kennelijk lastig te verdragen. Kennelijk mogen Geert Wilders en Thierry Baudet alleen met Noord-Koreaanse vlaggetjes worden toegewuifd. Nou, daar passen we voor. Dus nee, we zetten Tim Engelbart *niet* bij het grofvuil. Sorry, but not sorry. In plaats daarvan laten we jouw boze complotmailtje lekker een eindje wapperen in de wind!

Overigens, beste partijbesturen van SP, GroenLinks, PvdA, PvdD, BIJ1 en DENK – we moeten van Tim even doorgeven dat jullie nog altijd de Tikkies niet hebben betaald die hij jullie heeft gestuurd. Doe eens niet zo krenterig!