De populariteit van voetbal blijft groeien (en niet alleen in Nederland)

Men hoeft zelf geen voetbalfan te zijn om toch dagelijks met de volkssport nummer 1 in contact te komen. Of dit nu gesprekken zijn tussen collega’s, de krantenkoppen of reclames op televisie: voetbal is overal aanwezig en onverminderd populair. Niet alleen in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Azië en de Verenigde Staten.

Wereldwijde groei populariteit

Uit een onderzoek van onzerzoeksbureau Nielsen is gebleken dat wereldwijd gemeten meer dan 40 procent van de mensen ouder dan 16 jaar en woonachtig in stedelijke gebieden (zeer) geïnteresseerd zijn in voetbal. Geen enkele andere sport kan hier aan tippen en deze populariteit neemt alleen maar toe. Zo krijgt voetbal steeds meer voet aan de grond in Azië en staan Singapore, Maleisië en Thailand zelfs in de top 20 van landen waar voetbal het populairst is. In de Verenigde Staten was voetbal tot voor kort nog verre van populair en ook hier groeit de sport. Dit is onder andere te zien in de stijging van de kijkcijfers, alleen voor voetbal zijn deze kijkcijfers op televisie gestegen (vergeleken met andere sporten). Natuurlijk kan het nog wel even duren voordat voetbal qua kijkcijfers echt te vergelijken valt met honkbal, American Football en basketbal maar de sport trekt grote sponsoren aan, zoals een miljoenendeal met Adidas, waardoor er steeds meer aandacht voor komt.

Vrouwenvoetbal

Een van de redenen dat voetbal steeds populairder wordt is dat de sport steeds inclusiever is geworden. De afgelopen jaren zit het damesvoetbal in de lift. Dit zagen we bijvoorbeeld aan het Nederlandse dameselftal dat volle stadions trok. Er zit wel een belangrijk verschil in de populariteit van mannen- en vrouwenvoetbal. Bij vrouwenvoetbal bepalen namelijk de prestaties de populariteit terwijl bij de mannen bijna iedere wedstrijd graag bekeken wordt, ongeacht de prestaties. Dit is volgens experts te verklaren door de verankering van het mannenvoetbal in het collectief geheugen. De mannen spelen al 70 jaar profvoetbal terwijl de vrouwen pas echt ‘gezien’ worden sinds de winst van het EK in 2017.

Voetbal is voor iedereen

Niet alleen in het vrouwenvoetbal zien we toegenomen inclusiviteit. Ook zijn er op steeds meer clubs g-teams te vinden, waardoor mensen met een beperking mee kunnen voetballen. Ook zijn er voor senioren aparte vormen van voetbal, zoals wandelvoetbal. Leeftijd, geslacht en andere factoren worden steeds minder belangrijk. Voetbal wordt dus steeds meer voor iedereen. Laten we hopen dat het aantal incidenten in stadions ook snel af gaat nemen want er is nog te vaak trammelant tijdens (grote) wedstrijden.

Games en weddenschappen

Voetbal groeit ook in populariteit door de markt er omheen. Zo zijn er veel toffe voetbalspellen op digitaal gebied, waaronder FIFA en Pro Evolution Soccer. Deze spellen worden wereldwijd door miljoenen fans gespeeld. Tegenwoordig hebben diverse voetbalclubs zelfs ook hun eigen e-Sporters in huis. Door spellen als Football Manager kan men thuis in de huid van de coach kruipen en door op de uitslagen te wedden wordt het nog spannender om naar een wedstrijd te kijken. Dit kan bijvoorbeeld op de voetbalweddenschap website Betway, waar ook verdiepende informatie wordt gegeven over topspelers, cijfers, wedstrijden, clubs en wat nog meer nodig is voor voetbalweddenschappen. Het is onder andere mogelijk om in te zetten op de uitkomst van een wedstrijd, wie welk doelpunt gaat maken en wanneer er wordt gescoord.