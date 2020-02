Deskundigen waarschuwen EU over vrij verkeer van personen! Migratiestroom groter dan verwacht: ‘Nederland moet tijdelijk grens kunnen sluiten!’

In 2004 vreesde Nederlandse beleidsmakers al voor een grote jaarlijkse instroom van arbeidskrachten vanuit Polen en andere Oost-Europese landen. Zelfs de meest pessimistische voorspellingen waren veel te laag ingeschat. Het beleid van vrij verkeer van personen heeft een veel groter impact gehad dan men voor ogen had. En dit beleid moet kunnen veranderen aldus deskundigen!

In 2004 woonden er zo’n 35.000 Polen in Nederland, nu volgens officiële cijfers 185.000 maar heel veel Polen registreren zich niet. Dus volgens de Poolse ambassadeur ligt het cijfer waarschijnlijk rond de 350.000.

Experts zijn verbijsterd dat iedere deskundigen dit compleet niet zagen aankomen. De instroom is veel groter dan iedereen ooit had gedacht.

Brussel sprong in het diepe zonder goed na te denken over de gevolgen. We dachten dat de mobiliteit in Europa lager zou zijn dan in de Verenigde Staten. Vanwege taal- en cultuurverschillen. Maar die wetmatigheden bleken niet overal te kloppen”