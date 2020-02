Deugkoning Peter R. de Vries naar het front geroepen om te Baudet-bashen: “We zijn pas écht reddeloos verloren als deze man premier wordt”

Peter R. de Vries kan je altijd opbellen om vrolijk mee te doen aan een partijtje Baudet-schelden op de NPO. Waar de meeste mensen met een kritisch verhaal praktisch elke seconde worden onderbroken, mag De Vries gewoon enkele minuten vol praten. Op zijn typische rancuneuze toon en belerende manier van spreken probeert hij nogmaals maar eens aan te geven hoe fout Baudet wel niet zou zijn. Kan De Vries over niks anders praten dan Baudet?

De Wereld Draait Door, we zijn eindelijk bijna af van dit zwaar-over-de-datum-programma, maar nu het einde inzicht is kunnen ze natuurlijk zonder vrees de oude VARA-socialistische vleugels spreiden.

Peter R. de Vries kreeg nog even de kans om te laten zien dat hij een van onze deugkoningen is. Want hij moest ons nogmaals wijzen op de ‘walgelijke Marokkanen-tweet’ van Baudet. Toegegeven Baudet was te voorbarig in zijn tweet, niet slim, maar het is nu eenmaal gebeurd. Volgende keer: minder impulsief zijn.

.@PeterRdeV zijn tv-moment van de maand: Baudet en zijn Marokkanen-tweet. “We zijn pas écht reddeloos verloren als deze man premier wordt”, aldus Peter. #DWDD⁰https://t.co/zKAuP69qd4 pic.twitter.com/GwBoHLM3B5 — DeWereldDraaitDoor (@dwdd) February 28, 2020

Maar De Vries is een echte doorbijtertje, hij meent dat de fascistische stormtroepen voor de deur staan en waarschuwt ons allen. Gelukkig maar!…..

De Vries krijgt al een burn-out bij de gedachte dat we wellicht ooit een premier Baudet krijgen, hier moet hij niet aan denken. In zijn ogen is Baudet ‘The evil empire’, oftewel een absolute no go.

Gelukkig waarschuwt hij ons voor premier Baudet op de vrijdagavond. Nu kunnen we allemaal weer fijn verder leven, want De Vries beschermt ons allen!