Dreigende taal voorzitter Europese Raad: ‘Afwijken van EU-standaarden betekent minder toegang tot Europese markt’

De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, heeft in chauvinistische Franstalige bewoordingen dreigende taal geuit tegenover eurosceptici. Wie durft af te wijken van de EU-standaarden krijgt ook minder toegang tot de Europese markt.

Als voorbeeld noemt Michel de Brexit. Daarover zegt hij: “Hoe meer Groot-Brittannië afwijkt van de Europese standaarden, hoe minder toegang ze zullen krijgen tot de Europese markt.” Wat Michel daar eigenlijk meer probeert te zeggen is: “Wij als machtige Europese Unie zullen alles in het werk stellen om alle eurosceptische landen te dwarsbomen om te handelen met en op de Europese markt.”

De Britten zijn amper weg uit de EU of het dreigen begint weer. Charles Michel doet het zelfs niet meer in het Engels….. pic.twitter.com/3kJnsOsyCd — Gerard de Boer (@Gerard1945X) February 1, 2020

De opmerkelijke uitspraak van Michel viel natuurlijk te verwachten uit de mond van de voorzitter van de Europese Raad welke leidend is voor de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten binnen de Europese Unie.

Echter zouden we ook uit de uitspraak van Michel kunnen opmaken dat na de Brexit de paniek begint toe te slaan in Brussel. Waarom zou je anders zulke dreigende taal uitslaan op een moment dat er nog helemaal geen concrete sprake is van andere EU-landen die op het punt staan om Manneken Pis te onthoofden en Brussel de rug toe te keren?!