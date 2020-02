Duitsland stemt tegen maximumsnelheid Autobahn

De Duitsers krijgen voorlopig geen maximumsnelheid op de Autobahn. Een ruime meerderheid stemde tegen de limiet van 130 kilometer per uur. Het debat speelt al jaren maar er zit haast geen verschuiving in.

In de Bondsraad, waar alle zestien deelstaten zijn vertegenwoordigd, wist men van te voren al met redelijke zekerheid te zeggen dat er geen maximumsnelheid zou komen voor de Autobahn. Vorig jaar probeerden de Groenen het er ook al doorheen te drukken, maar met 126 stemmen voor en 498 tegen, viel dat plan op z’n gat. Maar dat maakt de Groenen niks uit! Die probeerden het dit jaar gewoon opnieuw, met hetzelfde resultaat.

Dit keer werd de maatregel door een milieucommissie van de Bondsraad als ‘aanbeveling’ toegevoegd aan een pakket maatregelen, die eigenlijk over dingen ging zoals verkeersboetes en fietsers in het verkeer. Men probeerde dus gewoon tegen de overduidelijke meerderheid in, de maatregel ergens tussen te proppen zodat het niet op zou vallen. Een hele smerige en ronduit antidemocratische tactiek dus!

Maar ondanks die trieste poging neemt de weerstand langzaam maar zeker wel af. Want je kunt natuurlijk wel lopen roeptoeteren dat Duitsland zo groen is of wil zijn, als daar nog steeds auto’s met 180km/u over de Autobahn scheuren, geeft dat toch een héél ander signaal. De strijd gaat in ieder geval gewoon door. Zolang die Duitsers alle pakketmaatregelen maar eerst goed doorlezen, is er niks aan de hand.