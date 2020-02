Duurzaamheid vooral erg duur, burger de dupe! Regionaal monopolist Alliander wil miljoenen extra

Onderbuikgevoelens over dat duurzaamheid en klimaatbeleid veel duurder gaan zijn dan werd beweerd, wordt hier even duidelijk bevestigd. Netwerkbedrijf Alliander, monopolist in de regio, vraagt nu ineens om véél meer geld. Verrassend, nietwaar?

In een vrije markt was dit nooit gebeurd…

Yernaz Ramautarsing ligt waarschijnlijk helemaal krom van het lachen: een joekel van een bedrijf met de overheid als aandeelhouder, is monopolist in de regio en om die reden onder streng toezicht van de ACM. Het bedrijf dat vorig jaar 253 miljoen nettowinst binnen harkte (op een omzet van 1,9 miljard euro). Dát bedrijf, dat vorig jaar 834 miljoen euro investeerde en nog eens 3 miljard wil investeren in de komende drie jaar, houdt uitgerekend nú z’n handje op. Niet te geloven!

Over de rug van de burger

Midden in de energietransitie, nu er al een aantal grote investeringen zijn gedaan en er al diverse projecten lopen of al zijn afgerond, vinden ze het bij Alliander hoogtijd om meer geld te vragen. Weigert de overheid dat op te hoesten? Dan kon het wel eens héél vervelend worden voor al die 5,8 miljoen huishoudens en bedrijven die afhankelijk zijn van het elektriciteitsnetwerk van Alliander. En we willen natuurlijk niet dat die mensen zonder stroom komen te zitten, toch? Poah, het is ook wel héél vervelend dat er geen andere aanbieder is in die regio waar die mensen terecht zouden kunnen. Tsja, what to do, what to do…

Wat Alliander betreft zijn er drie opties:

Aandeelhouders (gemeenten en provincies) gaan meer investeren. Er wordt minder dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders. De ACM laat Alliander hogere tarieven rekenen.

Met andere woorden, de belastingbetaler mag wederom de knip gaan trekken. Wat Alliander hier doet is puur machtsmisbruik. Als Alliander het enige aannemersbedrijf in de wijde omtrek was, dan had je 2 ton voor een huis van 3 ton moeten aanbetalen. Je verkoopt je oude huis, doet de aanbetaling en wanneer het nieuwe huis half af is, vraagt Alliander nog een ton of twee extra. Of wil je voor altijd in dat dure hotel blijven? Je mag ook buiten slapen? Alliander wacht wel. Ze zijn al over de helft.