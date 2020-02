Eerste dode coronavirus buiten China, Nederland haalt landgenoten op uit Wuhan

Op de Filipijnen is een man overleden aan de gevolgen van de besmetting van het coronavirus. Het is het eerste dodelijke slachtoffer buiten China. De coronapatiënt was een inwoner uit de getroffen Chinese stad Wuhan. Hij was voor een bezoek op de Filipijnen.

Volgens het Filipijnse ministerie van Volksgezondheid zijn er tot nu toe twee besmettingen bekend in het Aziatische land. Beide besmette personen zijn afkomstig uit Wuhan.

CNN Philippines weet als eerste te melden dat een van de twee besmette patiënten inmiddels is overleden:

BREAKING: DOH announces the country's first death of a patient who tested positive for novel coronavirus — a 44-year-old man who was the partner of the first confirmed case in PH.

This is also the first reported death due to the virus outside of China. https://t.co/OvJEy4QsDg pic.twitter.com/uGkoydskT3

— CNN Philippines (@cnnphilippines) February 2, 2020