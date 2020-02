Enge ontwikkeling! Twitter test softe censuur: gebruikers kunnen stemmen op ‘schadelijk misleidende’ tweets

Twitter is bezig met het testen van een systeem dat fakenews zou moeten aanpakken. Tweets van politici met ‘feitelijk onjuiste informatie’ krijgen een label dat aangeeft dat de tweet ‘schadelijk misleidend‘ is. Het is de bedoeling dat gebruikers op dergelijke tweets kunnen ‘stemmen’.

Social media platformen zoals Twitter en Facebook, lijken heel erg te worstelen met hun rol in de maatschappij. Private organisaties die een alternatief voor traditionele communicatie-kanalen aanbieden, maar in no time groter zijn geworden dan die conventionele kanalen. Of ze het nou konden zien aankomen of niet (en ik denk het wel), ze hebben ineens een enorme verantwoordelijkheid gekregen.

Fakenews, de discussie over hoe ver de vrijheid van meningsuiting mag gaan, én hoe dit moet worden ingevuld als zo’n mening de landsgrenzen overstijgt, is niet iets waar je in een paar zinnen even een oplossing voor formuleert. Maar als Twitter dit idee gaat implementeren, kan ik je vooraf al op een briefje meegeven dat dit misgaat.

Het idee van moderatie door gebruikers lijkt namelijk heel erg op het upvote-/downvote-systeem van de populaire website Reddit. Dit was bedoeld om behulpzame berichten op de voorgrond te krijgen en flut berichten naar de achtergrond te drukken. Mensen die vaak ‘upvotes’ ontvingen, werden daardoor volgens mij ook steeds meer als behulpzaam en betrouwbaar gezien (net zoals het blauwe vinkje bij Twitter-accounts).

In de praktijk kon je echter zien dat ‘informatie die ik niet leuk vind’ werd ge-downvote. Niet echt bevorderlijk voor een open discussie lijkt me! En het is ook niet heel moeilijk om voor te stellen dat een stel linkies alles van Thierry Baudet en Geert Wilders gaan markeren, en dat rechtse ophitsers Jesse Klaver en Rob Jetten aan zullen proberen te pakken. De ‘dit bericht is schadelijk misleidend’-knop wordt dan een ‘ik vind dit niet leuk’-knop. Moet je niet willen. Gaat ook niet werken.