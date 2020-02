EU-propaganda podcast ‘Betrouwbare Bronnen’ krijgt flinke EU-subsidie: pleit voor hogere afdracht Nederland

De Nederlandse burger betaalt in feite voor z’n eigen EU-propaganda. De podcast ‘Betrouwbare Bronnen’ van Jaap Jansen en Pieter Gerrit Kroeger, door de mainstream media vaak de hemel in geprezen, blijkt maar liefst 25.000 euro EU-subsidie te krijgen. Voor dat geld pleiten de beide heren voor een hogere afdracht voor Nederland. Regelrechte propaganda, verkapt als objectieve en kritische journalistiek!

De Britse pers onthulde dat de EU-subsidie voor Betrouwbare Bronnen, is gebruikt om Gert Jan Koopman zijn boodschap te laten verkondigen. Koopman is de directeur-generaal van de EU-begroting, waar dus ook die 25.000 euro vandaan komt. Nogal wiedes dat die pleit voor een hogere afdracht en dat verzet zinloos is… En nog janken dat de Britse pers dit ontdekt heeft ook!

Als de Russische overheid zoiets had gedaan dan hoorden we de hele week lang waarschijnlijk niets anders meer. ‘A-ha! Zie je wel’. Maar nu is het allemaal stil. ‘Betrouwbare Bronnen’ is dan ‘gewoon’ een privé-project. Ze vroegen subsidie aan die ‘gewoon’ werd toegekend. En is het wel propaganda en belangenverstrengeling als je ‘toevallig’ geld krijgt en een podium biedt aan de EU-functionaris, die ‘gewoon’ zijn mening geeft en dat die toevallig precies overeenkomt met de wensen van de EU? En zij kunnen er natuurlijk ook niks aan doen dat ze zo populair zijn geworden en dat de media zoveel over ze praat! Maar nee, dit is gewoon wel pure propaganda.