Experts in paniek: zorg, NS, woningmarkt kunnen de bevolkingsgroei van 1 miljoen in 10 jaar NIET AAN

Als rechts iets roept over dat de bevolking wel héél hard groeit en dat dit mogelijk problemen kan opleveren reageert links steevast geschrokken. Hoe dúrf je zoiets te zeggen, vuile fascist! Racist! Nazi!

Nou, na vandaag zal links moeten toegeven dat die waarschuwingen misschien toch niet helemaal zo gek zijn. De Telegraaf bericht namelijk dat experts waarschuwen dat de bevolkingsgroei zo hard gaat er dringend regie nodig is vanuit Den Haag om het allemaal in goede banen te leiden. TU-hoogleraar Peter Boelhouwer zegt dat we voor een “gigantische opgave” staan. De reden? De komende tien jaar zal de bevolking met één miljoen zielen toenemen. En tot 2039 zelfs met twee miljoen. Dit betekent dat er in 2039 maar liefst één miljoen nieuwe woningen nodig zijn. Zoals Boelhouwer het verwoordt, “dat is enorm.”

Als dat het enige probleem was, ach, dan konden het wel relatief snel regelen (aangenomen dat de overheid daadwerkelijk eens iets goed doet, tenminste). Maar nee, de bevolkingsgroei zorgt nog voor veel meer uitdagingen. De komende tien tot vijftien jaar zijn er zo’n 7.000 extra huisartsen nodig, en in 2039 moeten er 170.000 extra mensen werken in de ziekenhuiszorg.

Gebeurt dat niet dan ontstaan er ernstige personeelstekorten in ziekenhuizen, wat betekent dat patiënten daar niet meer de behandeling en zorg kúnnen krijgen die ze nodig hebben.

En dan is er nog het openbaar vervoer. Zelfs de NS waarschuwt nu dat de bevolkingsgroei te snel gaat. De Nationale Spoorwegen kunnen het niet bijbenen. Er moeten spoorverdubbelingen komen, en snel een beetje.

In principe is Nederland écht niet “te klein” voor 19 miljoen mensen. Het grondgebied kan dat soort aantallen wel aan. Het probleem is dat de infrastructuur en het systeem er niet op voorbereid zijn. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de vraag welke problemen er vervolgens voortkomen uit het feit dat er zoveel nieuwkomers naar ons land komen; mensen die niet bekend zijn met onze taal en cultuur. Want als de groei nou voor een significant deel kwam uit natuurlijke aanwas (Nederlanders die meer kinderen krijgen, bijvoorbeeld), soit. Maar dat is niet het geval.

Als Den Haag niet heel snel wakker wordt en de regie in handen neemt heeft Nederland over een paar jaar een gigantisch probleem.

Het échte slechte nieuws? We zijn dus afhankelijk van Rutte en co. om dit te voorkomen.

Tja.

