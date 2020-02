Fascistische Mutti Merkel wil MP-verkiezing in Thüringen nietig verklaren. Want AfD

Het was een heel gedoe in Duitsland gisteren: FVD-kandidaat Thomas Kemmerich werd in de deelstaat Thüringen gekozen tot minister-president (van de deelstaat dus). Normaal gesproken zou je denken: niets aan de hand, de man is van een normale, traditionele liberale partij.

Klopt. Maar er was één ‘probleem’ volgens het Duitse mediakartel én het partijkartel: Kemmerich kwam aan de macht met steun van Alternative für Deutschland, de EU-sceptische, immigratie-sceptische rechtse partij die beschouwd kan worden als de Duitse versie van onze eigen Forum voor Democratie.*

Nou ja, niet zo gek natuurlijk. AfD doet het steeds beter in Duitsland, waar steeds meer conservatieve kiezers het vertrouwen in het CDU van Angela Merkel opzeggen. Logisch, want Merkel is een politiekcorrecte kartelpolitica pur sang. Als échte conservatief wil je daar niets mee te maken hebben.

In Duitsland was het echter groot nieuws. Journalisten én politici wedijverden met elkaar in een poging om Kemmerich te veroordelen. Zie hier hoe Susanne Hennig-Wellsow van de Linksen Kemmerich hoegenaamd “feliciteert” met zijn verkiezingsoverwinning:

Wie gratuliert man einem FDP-Politiker, der sich mit den Stimmen der AfD-Fraktion zum Ministerpräsidenten wählen ließ? Susanne Hennig-Wellsow, Thüringer Landeschefin der Linken, entschied: gar nicht. #Thüringen https://t.co/H6N8h7LNwN pic.twitter.com/Eemn6ww4aK — DER SPIEGEL (@derspiegel) February 5, 2020

Het is om kotsmisselijk van te worden, maar ja, je verwacht niet anders van crytpocommunisten. Het zijn allemaal walgelijke figuren die helemaal niets hebben met het concept van ‘democratie.’ Dat is zo in Duitsland en ook bij ons in Nederland.

Schokkender is het nieuws dat Angela Merkel — bondskanslier en CDU-oppermacho — de gang van zaken “onvergeeflijk” noemt en eist dat de verkiezing van Kemmerich terug wordt gedraaid.

Merkel over #Thüringen: “Dit is een onvergeeflijke gang van zaken. De verkiezing van #Kemmerich moet worden teruggedraaid.” https://t.co/7bvE2Mjzl0 — Judith vd Hulsbeek (@juhuls) February 6, 2020

Deze vrouw is een fascist. Ze beschuldigt AfD ervan dat te zijn, maar die partij is overduidelijk democratisch tot op het bot. Eén van de belangrijkste kenmerken van fascisme is, daarentegen, dat het de democratie verwerpt. Het is anti-democratisch tot op het bot. Het gebruikt het democratische systeem alleen om aan de macht te komen, maar daarna is het schluss.

Een verzoek aan lezers van DDS: Michael van der Galien is niet alleen eigenaar van deze mooie website, hij is ook de enige Nederlandse blogger met impact in Amerika! Door hem te steunen op BackMe kun je hem nu drie keer per dag (extra) lezen: elke dag krijg je in de ochtend een kort ontbijt in de vorm van een blogpost over het laatste nieuws uit Amerika, in de middag rond drie uur krijg je vervolgens een keiharde rant over het laatste Nederlandse nieuws, en — exclusief voor mijn sponsors — krijg je voor het slapengaan een email met een column over een willekeurig onderwerp. Je krijgt dit al vanaf 1 euro per maand. Steun hem dus — 102 DDS-lezers gingen u al voor!

Interessant genoeg is dat precies wat Merkel gedaan heeft. Ze is via het democratische proces bondskanselier geworden, maar sinds ze in die positie zit doet ze er alles aan om te voorkomen dat conservatief-Duitsland op democratische wijze het beleid beïnvloedt.

Merkel is een heel enge, heel dominante, en ronduit dictatoriale vrouw. Dat zien we niet alleen terug in ‘Europa,’ maar onze buren zien het ook steeds vaker bij hen thuis.

Ziek.

* In het verleden hebben sommige mensen de vergelijking gemaakt met de PVV, maar die vergelijking gaat niet helemaal op. De mensen van AfD zijn hoogopgeleid (net als bij FVD) en de partijtop is veel minder hard dan Geert Wilders.