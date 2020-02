Gewapende gangsterrapper doet aangifte vanwege ‘gewelddadig politieoptreden’ en het AD juicht dat toe!

Volgens AD-journalist Leon van Heel is het terecht dat een gewapende rapper aangifte doet vanwege een mogelijk gewelddadig optreden van de politie. ‘De wet, regels en procedures moeten de burger beschermen tegen emotionele reflexen van gezagsdragers’, aldus Van Heel.

De Rotterdamse gangsterrapper(t) Blacka en zijn manager hebben aangegeven dat ze aangifte tegen de politie gaan doen. Blacka werd door de Rotterdamse politie opgepakt nadat hij op de openbare weg met een (nep)wapen stond te zwaaien. Volgens de rapper werd hij hardhandig aangepakt door de politie, dus vandaar de aangifte.

Even in het midden gelaten of het politieoptreden wel of niet buiten proportioneel was, is het niet gek dat alle alarmbellen gaan rinkelen bij de politie als ze een melding binnenkrijgen dat er iemand met een geweer op straat loopt. Zeker in een tijd waarin steeds meer kinderen het heel normaal vinden om een wapen op zak te dragen.

Volgens het Algemeen Dagblad, bij monde van redacteur Leon van Heel, is het misschien wel verleidelijk om een gewapend persoon ‘net iets te hard beet te pakken, maar mag dat alleen niet’.

De wet, regels en procedures moeten de burger beschermen tegen emotionele reflexen van gezagsdragers. Ook als deze burgers drill rappers en krakers zijn (premium) https://t.co/KPou4ilH1j — AD Rotterdams Dagblad (@RDStad) February 16, 2020

AD-journalist Leon van Heel:

“Of de agenten daadwerkelijk disproportioneel gewelddadig te werk zijn gegaan, is nog de vraag. Hopelijk zet Jordans (Blacka – red.) advocaat z’n aangekondigde aangifte door, zodat het politieoptreden onderzocht wordt.”

Van Heel vervolgt:

“De wet, regels en procedures moeten de burger beschermen tegen emotionele reflexen van gezagsdragers. Niemand – en zeker een gedragsdrager niet – mag als eigen rechter optreden. Of het nu Blacka is, een kraker of wie dan ook, het mag in een rechtsstaat als Nederland niet uitmaken. Iedereen verdient dezelfde, objectieve behandeling én rechtsgang. Ongeacht de sentimenten en het humeur van oom agent en of iemands kop hem aanstaat of niet.”

Van Heel wijst er in zijn betoog (terecht) op dat elke Nederlander recht heeft op bescherming van gezachtshebbers, maar gaat voorbij aan de actuele realiteit, namelijk dat steeds meer jongeren (nep)wapens op zak dragen, dat het aantal geweldsdelicten toeneemt en dat de politie hier met een beperkte capaciteit aan mankracht maar mee moet zien te dealen.