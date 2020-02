Goed zo! Dekmantel valt voor pedo-prins Andrew! Alibi blijkt toch geen alibi meer te zijn

De soap rondom prins Andrew en Epstein lijkt zijn hoogtepunt te gaan bereiken. Een beveiliger en tevens alibi van de prins zegt dat er eigenlijk helemaal geen snars klopt van het verhaal van Andrew. De beveiliger wil nu zijn oude werkrooster inzien om te bevestigen dat Andrew te maken heeft met smerige praktijken. Gaat het kopstuk van Royals nu eindelijk ten onder?

De beveiliger is toch niet eens met het verhaal van prins Andrew, volgens hem klopt er vrij weinig van. De prins gebruikte een alibi om zo te ontkennen dat hij seks heeft gehad met een minderjarig meisje. Echter is dit alibi hard onderuitgehaald door zijn eigen beveiliger.

Andrew beweerde in een interview dat hij op 10 en 11 maart in 2001 gewoon thuis was, maar de beveiliger zegt dat niet waar was. Dit is de datum waarop het slachtoffer van Andrew zou zijn misbruikt.

“Sinds ik het alibi van prins Andrew heb overdacht, is het mijn overtuiging dat de beledigende confrontatie met de royal in de vroege uren van zondag 11 maart 2001 zou kunnen zijn geweest.”

Het is enorm nobel van de beveiliger dat hij eerst nog zijn geheugen wil checken voordat hij meteen Andrew voor de leeuwen gooit.

“Om er echt zeker van te zijn wil ik graag toegang tot mijn dienstrooster van die maand. Ik geloof dat ik het recht heb om mijn eigen diensten te weten.”

De beveiliger kan binnenkort een bezoekje verwachten van de FBI, die tot op de bodem aan het uitzoeken zijn wat er nu precies gebeurde in het netwerk rondom Epstein.