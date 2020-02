Heel smerig! Story lokt bewust haatreacties uit met ‘toekomstige first lady’ verloofde van Thierry Baudet

Bij de Story weten ze heel goed hoe roddels, insinuaties, verdachtmakingen en moddergooien werkt. En met dat in het achterhoofd krijgt een op het eerste gezicht onschuldig stukje over Baudets’ verloofde, een nare ondertoon. Een vies spelletje, dit!

Baudet maakte in de zomer van 2018 bekend dat hij een relatie heeft met Davide Heijmans. Ze zijn hartstikke verliefd, verloofd en hebben mooie plannen voor in de toekomst. Mooi toch? En dat zou eigenlijk de toon van het hele artikel moeten zijn: ‘leuk voor ze’. Maar dat is niet wat hier gebeurt!

Want Baudet ligt om de haverklap onder vuur in de media (en anders zorgt hij daar zelf wel voor) maar hij is tenminste een publiek figuur. Davide heeft nergens wat mee te maken, kan zich onmogelijk hebben voorbereid op vragen en kan daardoor ook maar tot in beperkte mate overzien wat voor effect haar antwoorden gaan hebben. Toch?

Wat denk je dan zelf dat er gebeurt met lullige clickbait-teksten zoals dit:

“Als het aan Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet ligt, wordt hij de nieuwe minister-president van ons land. In dat geval wordt Thierry’s beeldschone verloofde Davide Heijmans onze first lady. In Story blikt Davide vooruit op haar mogelijke rol naast koningin Máxima, en vertelt ze over de op handen zijnde bruiloft en gezinsuitbreiding.”

Wat de vragen precies zijn geweest, laten ze niet zien. Maar het is overduidelijk dat ze bij Story hebben ingezet op het frame van ‘toekomstige first lady’, te lezen in het laatste stukje van die alinea:

‘Het zou mooi zijn als Thierry minister-president wordt en ik hem dan mag ondersteunen, (…). Dan hebben we naast Máxima eindelijk nóg een vrouw om naar te kijken. Maar ik word niet voorbereid op een eventuele rol als first lady. Ik ben daar ook niet mee bezig. Ik zie wel hoe het loopt.’

En voor extra clickbait en haatreacties worden er ook nog even vragen gesteld over of haar carrière voorrang heeft, of dat toch de familiewens het belangrijkste is. Want dat rakelt natuurlijk de oude (en ronduit debiele) frames van Baudets’ ‘nee = ja’-uitspraak en het ‘conservatieven willen alle vrouwen naar het aanrecht en als babyfabriek’ weer op.

Heel kinderachtig en triest om op zo’n manier mensen uit te lokken. En al helemaal om dat via de verloofde van een politicus te spelen. Bah.