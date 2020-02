Het ging toch zo goed met ons land? ‘Gemeenten niet in staat dakloosheid te bestrijden door tekort aan geld’

Continu worden we lastiggevallen met de nep statistieken van Rutte III, het zou helemaal fantastisch gaan met de economie. Iedereen zou erop vooruitgaan. Nu weten we inmiddels wel dat deze Pinokkio-leugens complete nonsens zijn, maar het is treurig om te constateren dat we als land zijnde rap achteruit gaan.

De grote gemeenten in Nederland hebben het er maar moeilijk mee; er is steeds minder geld beschikbaar voor fatsoenlijke daklozenopvang.

In Amsterdam alleen al wachten zo’n 200 daklozen op een opvangplek voor de nacht. Het aantal daklozen neemt explosief toe, maar de opvang groeit helaas niet mee. De groei van daklozen is niet verwonderlijk, volgens het CBS kampen steeds meer mensen met langdurige economische problemen.

Wanneer Rutte spreekt over het feit dat ‘we uit de crisis zijn’ bedoelt hij niet Jan Modaal, dat moge duidelijk zijn.

Bovenop het grote tekort aan fatsoenlijke daklozenopvang dient zich een nieuw probleem aan: de doorgroei naar een eigen woning voor deze mensen. Want naast een opvangtekort hebben we ook nog eens een gigantische woningentekort. Wat een gaaf land toch!!…

‘Met de decentralisatie in 2015 is het budget hiervoor verminderd’, zegt directeur Esme Wiegman van Valente, brancheorganisatie voor de opvang. ‘Terwijl er juist meer vraag naar is. Steeds meer psychiatrische patiënten wonen buiten de instellingen, en er zijn ook steeds meer daklozen. Dat knelt.’

Tijd dat de overheid en lokale gemeenten haar verantwoordelijkheid oppakken en nu eindelijk orde op zaken stellen in de grote steden. De verpaupering stopt niet vanzelf!