Hoera! Idiote anti-vaccinatie ‘gratis-blender-actie’ toch verboden!

Wel verboden, niet verboden… Het is een getouwtrek waar je u tegen zegt, in een jungle van bureaucratie en machtdecentralisatie. Maar na een periode van schijnbare machteloosheid is het hoge woord er dan eindelijk uit! De Reclame Code Commissie trekt een streep door de gratis-blender-actie van Miss Natural Lifestyle en blenderproducent Versapers.

Ondanks alle ophef en geschokte Kamerleden, leek in eerste instantie niemand iets te kunnen doen aan de ronduit debiele win-actie van de beide partijen. Want, zo werd er geredeneerd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ):

“Het doen van ongefundeerde uitspraken is in Nederland niet verboden. De inspectie kan onmogelijk iets doen tegen allerlei ongefundeerde beweringen op internet over gezondheid, daarvoor is geen wettelijke grondslag.”

En daarmee leek de kous afgedaan, want dit is een overheidsorgaan. Iedereen balen natuurlijk, ‘dat dít zomaar kan in Nederland!’ Er moest een wet worden aangescherpt. Er werden oproepen gedaan om niet in te gaan op deze achterlijke actie waarmee je de volksgezondheid in gevaar kunt brengen. Maar ja, gratis blender, dus natuurlijk zou er gewoon wel volk op afkomen.

Maar toen kwam er ineens een ander stoffig overheidsorgaan tevoorschijn uit de diepste krochten van een kantoorpand ergens in Amsterdam, waarvan het bestaan alleen nog werd erkend in mythen, legenden en deze ietwat karige website. ‘Niks daarvan,’ zegt de Code Commissie luid en velt het volgende oordeel:

„Naar het oordeel van de Commissie jaagt de uiting het publiek irreële angst aan voor het vaccineren van kinderen in het algemeen en de vaccinatie tegen kinkhoest in het bijzonder. Dit leidt tot het oordeel dat de uiting een bedreiging voor de lichamelijke volksgezondheid vormt.”

Dikke pech, blender weg. Miss National Healthrisk en die blender-producent moeten daarom hun actie staken. Opgelost. Mooi!