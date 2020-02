Hypocriete Duitse politiek slaat volledig door na bloedbad: ‘verwarde man, maar wel schuld van extreemrechts’

De Duitse politiek, op AfD na, lijkt volledig door te zijn geslagen in hun hypocrisie na de terreurdaad in Hanau. Zelfs als zou de schutter een ‘verwarde man’ zijn, dan nóg is het de schuld van AfD/extreemrechts en waren zijn daden racistisch gemotiveerd. En dáár klopt iets niet!

“De munitie kwam van de AfD”

Diverse Duitse politici grepen de aanslag in Hanau aan om op te roepen maatregelen te nemen tegen de partij Alternative für Deutschland. Die zouden namelijk een klimaat van haat hebben gecreëerd en daarmee verantwoordelijk zijn voor een toename in ‘rechts geweld’. Het probleem is alleen dat die aanslagpleger mogelijk een ‘verwarde man’ was. Nou, voor de Duitsers (op AfD na) is dat dus helemaal geen probleem en is het nog steeds de schuld van AfD. Norbert Röttgen, CDU-voorzitterskandidaat, zei zelfs het volgende:

“We moeten het gif bestrijden dat door de AfD en anderen in onze samenleving wordt ­gebracht.”

Ook CSU-minister Seehofer noemt de schietpartij een ‘door racisme gemotiveerde terreuraanslag’:

“Het rechtsextremisme trekt een bloedspoor door ons land.”

Compleet hypocriet!

Dit kun je momenteel in Duitsland kennelijk niet zeggen, maar de hypocrisie druipt er vanaf! Het enige wat je hoeft te doen, is de termen vervangen door ‘moslim’, ‘islam’, ‘salafisme’ of een andere equivalent. Want op dat vlak is Duitsland niet wezenlijk anders dan Nederland.

Als daar (net zoals hier) een ‘verwarde man’ op lui in begint te steken, mensen overhoop schiet of een gebouw opblaast, terwijl hij vlak daarvoor ‘Allahu akbar’ heeft geroepen, dan heeft dat níéts met die religie, een intolerante cultuur of een haat predikende imam te maken. Of er is hooguit ‘een vermoeden van een religieus geïnspireerd terroristisch motief’. Dan ligt de oorzaak uiteindelijk bij zijn psychische gesteldheid, als gevolg van PTSS door oorlog, discriminatie op de arbeidsmarkt en algemeen racisme en xenofobie vanuit de maatschappij. Met andere woorden, dan had het óók aan AfD gelegen, maar echt absolúút niet aan die moslim.

Moet je je dat eens voorstellen, dat wat die Duitsers over Hanau zeggen over islamitische ‘verwarde mannen’ wordt gezegd: ‘Ja hij was dan weliswaar verward, maar dat neemt niet weg dat haat predikende moskeeën hem tot die daad hebben aangezet. Het moslimextremisme trekt een bloedspoor door ons land.’

Je zou Jesse Klaver, Rob Jetten en zelfs Geert Wilders op dezelfde avond aan het huilen zien. Al huilt die laatste alleen maar om het feit dat hij eindelijk niet meer alleen is.