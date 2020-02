Hypocriete Halsema wil vrouwen en meisjes opeens beschermen tegen intimiderend gespuis

Femke Halsema is één van de meest politiekcorrecte politici van Nederland. Deze vrouw wenst werkelijk geen enkel probleem te benoemen als het maar een beetje gerelateerd kan zijn (of is) aan immigratie en integratie. Oh nee, kop in het zand, lekker negeren is het devies. En als iemand daar anders over denkt is hij een vuile racist.

Maar wat schetst de verbazing vandaag? Mevrouw Halsema vindt het opeens een halszaak om meisjes en vrouwen te beschermen die seksueel geïntimideerd worden op straat — en erger. Uit onderzoek blijkt, aldus de Amsterdamse fopburgemeester, dat maar liefst 51 procent van de vrouwen in Amsterdam daar last van heeft. Als we kijken naar meisjes/vrouwen van 15-34 jaar is dat percentage zelfs 81 procent.

Dit stuk verscheen eerder vandaag op BackMe. Als u mijn strijd tegen het mediakartel én het partijkartel steunt, sponsor me dan ook — 99 DDS-lezers gingen u al voor. Voor slechts 1 euro per maand krijgt u dagelijks al twee blogposts (één met het laatste nieuws uit Amerika en één harde rant over Nederland) én een exclusieve column in uw inbox, ‘s avonds voor het slapen gaan. Steun mij dus! Alvast bedankt!

Met andere woorden, straatintimidatie van vrouwen en meisjes is in Amsterdam heel normaal. De hoofdstad — zogenaamd het summum van tolerantie — is verworden tot een hel voor vrouwen.

Halsema wil daar iets aan doen. Echt waar! Ze vindt dit heel superbelangrijk. Daarom begint ze met een campagne om… aangiftebereidheid te creëren onder vrouwen en meisjes zodat straatterroristen vervolgd kunnen worden.

Ongelooflijk genoeg is ze vrij eerlijk over de oorzaken. In Amsterdam worden, schrijft ze, “reactionaire opvattingen over de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen nieuw leven ingeblazen.”

Natuurlijk vraag je je af waar die drang vandaan komt. Welke mafketels willen dat? We weten allemaal het antwoord.

Maar Halsema probeert het toch wat te verbergen. Ze wijst “opkomende religieus fundamentalistische en seculiere extreemrechtse bewegingen die de haat tegen” vrouwen hoegenaamd aanwakkeren en goedpraten. “Onder het mom van een herstel van traditionele rolpatronen, , waarbij vrouwen ondergeschikt dienen te zijn aan de eisen en wensen van mannen, wordt het ’nee’ van een vrouw openlijk betwijfeld of genegeerd. Met de aanwezigheid van religieuze fundamentalisten in onze (lokale) samenleving is zelfs sprake van de herintrede van eeuwenoude en verboden verschijnselen zoals gedwongen huwelijken en vrouwenbesnijdenis.”

Oké Femke, laat mij hier even heel duidelijk zijn. De opkomst van “rechtsextremisme” en daaraan gelieerde “onderdrukking” van “vrouwen” is niet-bestaand. In Amsterdam is dat werkelijk geen enkel probleem.

Wat dan wel? Die laatste groep. De radicale islamisten die geloven dat vrouwen minderwaardig zijn, die hen onderdrukken, en die vrouwen en meisjes die zich niet helemaal wensen te bedekken als “hoeren” zien en overeenkomstig behandelen.

Maar wacht, het zijn niet alleen de “radicale islamisten” die dat doen, maar ook “gewone” straatterroristen die nooit naar de moskee gaan, maar die in cultureel opzicht wel nog met hun hoofd en hart in Marokko zitten (oeps, mag ik dat opschrijven?). Vervolgens worden die straatterroristen aangemoedigd door een stel blanke meelopers die het allemaal vreselijk cool en oh zo macho vinden.

Het resultaat: de ‘jongenscultuur’ in hele Amsterdamse wijken — en eigenlijk in de hele stad — is totaal verpest… en vrouwen en meisjes zijn het kind van de rekening. Samen met homo’s en joden, natuurlijk, hoewel Halsema daar veel minder in geïnteresseerd is.

En nu is het aparte dat dezelfde Femke Halsema die roept dat dit een enorm probleem is en dat deze meisjes en vrouwen beschermd moeten worden, ook een ieder die de feiten zoals hierboven beschreven noemt wegzet als racistische, nazistisch, neo-fascisten.

Zoals ze in Amerika zeggen over dit soort walgelijke types, she wants to have her cake and eat it too.

Het zal wel weer heel vrouwonvriendelijk van me zijn, maar daar ben ik dus totaal niet van onder de indruk. Heb eerst het lef maar om de werkelijke oorzaken van problemen te benoemen, dan kijken we daarna wel verder. Tot ze dat doet mag ze haar zorgen daar steken where the sun doesn’t shine.

