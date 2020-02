‘Indiaantje spelen, hoe lang mogen we dat nog doen van de multiculturele gedachtenpolitie?’

Hendrik Bruins maakt zich druk om het feit dat in 2020 in één keer alles wordt bestempeld als racisme en vervolgens afgevoerd. Van Zwarte Piet tot moorkoppen, alles is ineens gevoelig en verdwijnt dientengevolge uit het oog van het algemene publiek. De “multiculturele Gedankenpolizei die is gehuisvest in de partijburelen van GroenLinks, D66 en de PvdA” kent geen genade en schaft alles af.

Indiaantje spelen, hoelang zouden we dat nog mogen doen zonder voor de rechter te worden gesleept? En doet “waar de blanke top der duinen” niet denken aan enige vorm van superioriteit jegens anderen, met een niet-blanke huidskleur?

En spreken over zwart geld en zwartrijden, ik voorspel dat dat binnen afzienbare tijd in de ban wordt gedaan door onze multiculturele Gedankenpolizei die is gehuisvest in de partijburelen van GroenLinks, D66 en de PvdA en natuurlijk van de zogenaamde anti-discriminatiebureaus. Immers, we zouden zwartrijders en bezitters van zwart geld wel eens kunnen linken aan mensen met een donkere huidskleur.

Nu nog kun je van mening verschillen met deze functionarissen van de multicultistaat maar te vrezen valt dat dit gedachtengoed binnen niet al te lange tijd wordt geïncorporeerd door de rechterlijke macht en dan hebben we niets meer te kiezen. Hoe we zullen moeten spreken wordt ons dan opgelegd door een multiculturele elite, die overigens nu al waarneembaar is voor wie er oog voor heeft.