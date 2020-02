Jan Latten: ‘Immigratie-quotum voor Nederland, want landsbelang’

In een interview voor de Telegraaf spreekt Demograaf Jan Latten zijn zorgen uit over de snelle bevolkingsgroei. Voor hem zijn twee dingen duidelijk: immigratie moet worden begrensd en het Nederlandse belang dient voorop te staan.

Met een jaarlijkse groei van 82.000 immigranten, is het een kwestie van tijd voor Nederland te krap wordt. Niet zozeer qua oppervlak, want het merendeel is weiland, maar wel qua druk op de maatschappij. En om die reden is het voor dhr. Latten overduidelijk dat de politiek nu maatregelen moet nemen.

Maar bij de vraag wát voor maatregelen dat dan moeten zijn, merk je dat hij voorzichtig wordt. Zijn idee mondt uit in een immigratie-quotum, waarbij hij de details overlaat aan politieke besluitvorming. Hij laat echter ook zien dat hij weet hoe gevoelig het onderwerp ligt, en waardoor besluitvorming blijkbaar zo moeilijk is.

Ik vermoed dat hij om die reden dan ook niet praat over de stap die aan zijn idee van een immigratie-quotum voorafgaat, namelijk: handhaving. Zo’n quotum, zelfs al is het heel concreet, betekent net zoveel als beleid voor hogere straffen. Daarmee bedoel ik dat het alléén zin heeft als er ook daadwerkelijk zal en kan worden gehandhaafd. Dus nog voor men het eens is over allerlei quota, zal men eerst eens moeten regelen dat er daadwerkelijk immigranten weggestuurd kunnen worden.

En voor zover ik het begrijp liggen daar diverse internationale verdragen, de EU, links Nederland, eigen wetgeving, politici en ambtenaren dwars. Maar voor een deel zal dat ook bluf zijn geweest van het pro-immigratie kamp, voor zover men daarover kan spreken.