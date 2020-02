Kan gewoon in Nederland: Pakistan liet blogger in Rotterdam mishandelen vanwege kritiek op staat

De naar Rotterdam gevluchte Pakistaanse blogger Ahmad Waqass Goraya werd afgelopen zondag aangevallen en met de dood bedreigd in Rotterdam, zijn woonplaats. Volgens hem is het “zeker dat de Pakistaanse staat erachter zit”. Door zijn berichten over mensenrechten voelde hij zich in dat land al onveilig. Nu is dat in Nederland niet veel anders…

Verslaggevers Zonder Grenzen en de blogger wijzen allebei naar de Pakistaanse staat en specifiek de Pakistaanse veiligheidsdienst als dader. De mishandeling zou namelijk zijn gefilmd en dat past in het patroon van hoe Pakistan journalisten onder druk zet. Met het filmpje levert men namelijk bewijs voor de intimidatie en mishandeling en krijgt men een beloning.

Of het allemaal echt zo is, kan ik niet verifiëren. Maar Iran heeft hier een tijdje terug ook al politieke dissidenten om laten leggen. Dus dat Pakistan, ook niet echt een rechtsstatelijke modelstaat, dit soort intimidaties uit laat voeren, lijkt mij meer dan waarschijnlijk. Ik kijk er niet eens echt meer van op.

Waar ik wél van op kijk is hoe Nederland steeds meer het speeltuintje lijkt te zijn geworden waar kleinschalige (maar belangrijke!) buitenlandse politieke conflicten worden uitgevochten. We blazen hoog van de toren over hoe politieke vluchtelingen hier welkom zijn en dat we voor allerlei rechten, normen, waarden en idealen staan, maar op de één of andere manier lijken landen als Iran en Pakistan daar niet echt van onder de indruk. Wat voor bescherming bieden we zulke vluchtelingen dan nog?