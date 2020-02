Keihard faalbeleid bij politie! Drie op tien agenten niet dagelijks inzetbaar

Maar liefst drie op de tien agenten, 17.501 fte, is niet dagelijks inzetbaar. Verlof, ziekteverzuim, opleidingen volgen en aan andere eenheden worden uitgeleend, lijken de grootste boosdoeners te zijn. Maar voor de onderliggende oorzaak lijkt het onderzoeksrapport van de Algemene Rekenkamer naar de korpsleiding te wijzen!

Sinds de oprichting van de Nationale Politie is het er totaal niet beter op geworden. Precies de problemen die met deze nieuwe organisatie zouden moeten worden aangepakt, zijn alleen maar verergerd. Financiën, ICT, administratie en bezetting zijn allemaal niet of nauwelijks op orde. Een groot deel van de mankracht gaat op aan georganiseerde misdaad, want Nederland is een narcostaat geworden terwijl de criminaliteit al jaren daalt. Héél gek allemaal.

Wat bezetting betreft lijkt de nationale top geen totaaloverzicht te hebben. Teams houden eigen spreadsheets bij zodat inplannen niet een totale chaos wordt. En wanneer iedereen dat op z’n eigen manier doet, kun je er donder op zeggen dat dit niet allemaal op dezelfde manier gebeurt.

Korpschef Erik Akerboom, die héél toevallig vrij recentelijk naar de AIVD is overgestapt, zegt dat de politietop helemaal geen cruciale informatie omtrent capaciteit mist. Nou, opgelost dus! En dat stukje uit het rapport waarin staat dat de korpsleiding eigenlijk voornamelijk aanstuurt op het terugdringen van ziekteverzuim, dat moet je maar gewoon negeren. Dat werkt schijnbaar beter dan om eindelijk eens te regelen dat de inzetbaarheid overal in het land acceptabel is en teams goed op elkaar kunnen worden afgestemd.