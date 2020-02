KNMI waarschuwt voor zondagse orkaankracht: CODE ORANJE!

Als we het KNMI mogen geloven krijgen we zondag te maken met de ‘zwaarste storm van het jaar’. Vooralsnog is code oranje afgegeven, maar dat de storm met orkaankrachten het land zal binnenwaaien is niet uitgesloten.

De verwachting is dat er morgen door het hele land ‘ellendig-lange-files’ zullen ontstaan. Alle voetbalwedstrijden zijn door de KNVB geschrapt.

Ook de Nederlandse Spoorwegen zijn het spoor nog niet bijster en dekt zichzelf alvast in. Vooralsnog zullen de treinen zondag volgens de dienstregeling rijden, maar een aangepast spoorboekje is niet uitgesloten.

Let op! Voor morgen wordt zware storm voorspeld. Dit kan ook gevolgen voor je treinreis hebben. Houd de berichtgeving goed in de gaten en plan je reis kort voor vertrek. https://t.co/LLg7FAgCFk — NS online (@NS_online) February 8, 2020

De meteorologen van Weerplaza komen zelfs met een officiële waarschuwing. Volgens de website krijgen we in Nederland te maken met windstoten die een snelheid van 130 kilometer per uur kunnen halen.

De VVD was niet bereikbaar voor commentaar op de vraag of de gevaarlijke windsnelheid niet kan worden beperkt tot maximaal 100 kilometer per uur. Het ‘ivoren torentje’ van minister-president Mark Rutte zou daarentegen wél bestand zijn tegen ‘code oranje’.

#Codeoranje in de loop van zondag in het hele land voor zeer zware #windstoten 100-120 km/u, vanaf 16 uur in het noordwesten, vanaf 19 uur ook landinwaarts tijdens stevige buien. https://t.co/mVXrIU9BIw #knmiwaarschuwing #StormCiara pic.twitter.com/RJQQVto7tS — KNMI (@KNMI) February 8, 2020