Lafhartige Bakker verandert naam ‘moorkop’ in ‘roomkop’ na beschuldiging van RACISME!

Als we iedere keer dat we van racisme beschuldigd een stap terugdoen kunnen we er maar beter mee ophouden en ons onmiddellijk overgeven aan Kick Out Zwarte Piet en Sylvana Simons.

Een bakker in Monster — Zuid-Holland — heeft de naam van zijn moorkoppen veranderd in “roomkoppen.” De reden is niet dat bakker Jurgen Verwoerd de naam zelf problematisch of vreemd vond, maar omdat hij er door een stel linkse activisten van “racisme” beschuldigd werd. Hij had ze nog maar een week in de schappen toen hij dit besluit nam.

Een verzoek aan lezers van DDS: Michael van der Galien is niet alleen eigenaar van deze mooie website, hij is ook de enige Nederlandse blogger met impact in Amerika! Door hem te steunen op BackMe kun je hem nu drie keer per dag (extra) lezen: elke dag krijg je in de ochtend een kort ontbijt in de vorm van een blogpost over het laatste nieuws uit Amerika, in de middag rond drie uur krijg je vervolgens een keiharde rant over het laatste Nederlandse nieuws, en — exclusief voor mijn sponsors — krijg je voor het slapengaan een email met een column over een willekeurig onderwerp. Je krijgt dit al vanaf 1 euro per maand. Steun hem dus — 102 DDS-lezers gingen u al voor!

“Je moet geen naam meer willen voeren die verwijst naar racisme,” aldus Verwoerd die hiermee zelf aangeeft óók te denken dat het een racistische naam is.

En ja, Jurgen is daar sowieso gevoeliger dan de meeste mensen. Hij is namelijk geboren in Duitsland en is pas op zijn tiende naar Nederland gekomen. Je zou denken dat hij daarom misschien rondloopt met een schuldgevoel (WOII, etc.), maar dat is het niet. Hij werd als kind blijkbaar uitgescholden voor “mof,” en dat heeft effect gehad. Het heeft bij hem, aldus het linkse Hart voor Nederland, “sympathie gekweekt voor anderen die zich gediscrimineerd voelen.”

Ah ja. Die arme Duitsers die steevast “gediscrimineerd” worden in Nederland. Als je er goed over nadenkt moeten ook zij goed “beschermd” worden.

Hoe dan ook, Jurgen vindt het niet afdoende dat hij de naam van zijn moorkoppen veranderd heeft. Oh nee, meneer blijkt heel ambitieus te zijn. Hij wil dat andere bakkers hetzelfde doen.

Wat? Jawel, meneer is dus gewoon een activist. Je vraagt je af wanneer hij zich kandidaat stelt voor BIJ1, de haatzaai-club van Sylvana Simons die óók overal racisme ziet.

Oh, en raad eens? Het werd vandaag bekend dat de Hema óók stopt met de naam “moorkop.” Vanaf 30 maart heet de moorkop daar “chocoladebol.”

Ik vind het maar verwarrend, al die verschillende namen voor hetzelfde product. Kunnen we niet gewoon teruggaan naar de moorkop zodat we in ieder geval weten waar we het over hebben?

