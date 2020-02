‘Marokkanen’-tweet voor Rutte geen reden voor uitsluiten FvD

Wat VVD-leider Mark Rutte betreft is de ‘Marokkanen’-tweet van Thierry Baudet geen reden om Forum voor Democratie uit te sluiten. “Wij sluiten geen partijen uit, behalve de PVV”, voegt hij daaraan toe.

Dit is opvallend, want Rutte zegt dat Baudet ernaast zat met zijn tweet. Ook vindt Rutte dat wanneer je een fout maakt, je dit moet toegeven en recht moet zetten. En hij vindt dat Baudet dat onvoldoende heeft gedaan. Dus ondanks de fout en het gebrek aan excuses, vindt Rutte dat de formatiegesprekken in Noord-Brabant tussen de VVD, CDA en FvD gewoon door kunnen gaan.

De enige reden dat Rutte dit doet, moet haast wel vanwege de aankomende verkiezingen zijn. GroenLinks en D66 raakten vandaag namelijk helemaal in een spasme om die formatiegesprekken en Baudet’s tweet, maar zijn in ieder geval consistent. Die kunnen zich het opgeheven vingertje ook prima veroorloven, want die preken voornamelijk voor hun eigen (linkse) achterban en die clubjes zijn er niet zo van gediend om samen te werken met écht andersdenkenden.

Voor de VVD ligt dat nu natuurlijk anders. Zij worden langzaam maar zeker afgerekend op het uitrollen van links (klimaat-)beleid. Althans dat lijkt mij de algemene opvatting te zijn die momenteel in Nederland heerst. Dat zou betekenen dat de VVD niet moet proberen de samenwerking met links op te zoeken. En al helemaal niet tijdens de verkiezingen dat vermoeden moet wekken bij de kiezer. Partijen als de ChristenUnie, SGP en 50Plus hebben ook te weinig slagkracht en de PVV durven ze ook niet aan. Blijft over: CDA, FvD en met wat wikken en wegen misschien de PvdA. Maar bij die laatste heb ik sterke twijfels.

Dat dit een electorale afweging en een politiek-strategische keuze is van Rutte, mag duidelijk zijn met deze zin:

“Premier Rutte wilde niet ingaan op de overeenkomsten tussen de standpunten van FVD en die van PVV, die eerder leidden tot het uitsluiten van de partij van Geert Wilders.”