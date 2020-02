Meerderheid Nederlanders: ‘Immigratie moet worden beperkt, er is nog nauwelijks ruimte in dit land!’

Een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt dat immigratie moet worden beperkt. Bijna twee derde is voor inperking. Opmerkelijk genoeg deelt ook bijna de helft van de Nederlanders met een niet-westerse achtergrond deze opvatting.

In het onderzoek, in opdracht van De Telegraaf, geeft 65 procent van de ondervraagden aan dat we grenzen moeten gaan stellen aan ons steeds verder uitdijende immigratiebeleid.

De ‘krant van wakker Nederland’ onderzocht de stemming onder het volk naar aanleiding van de nieuwe bevolkingsprognoses. Daaruit blijkt dat Nederland nog voor 2040 mogelijk 19 miljoen mensen zal tellen. Dat zijn 4 miljoen meer inwoners sinds het liedje ’15 Miljoen Mensen’ werd uitgebracht in 1996. De voorziene groei wordt vooral veroorzaakt door immigranten uit veelal niet-westerse landen.

Het merendeel van de Nederlanders vreest dat de voorspelde bevolkingsgroei zal leiden tot zeer grote problemen binnen de huidige samenleving. Vooral de zorg en de woningbouw (ofschoon het ‘woningtekort’) baart veel landgenoten tot zorgen. 91 procent van de ondervraagden vindt zelfs dat er nauwelijks nog ruimte is voor meer inwoners in het al dichtbevolkte Nederland.