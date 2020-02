Met pensioen en aan het overwegen om te emigreren? Niet doen! Overheid wil mensen keihard gaan belasten!

Net gepensioneerden die naar het buitenland willen vertrekken zullen in de nabije toekomst keihard worden aangepakt door onze overheid. Belastingen tot ver boven de 50% kunnen onze gepensioneerden verwachten die de vlucht naar een zonnig oord maken! Dus wellicht toch geen goed idee om naar Italië of Portugal te verhuizen als je met pensioen gaat….

Wouter Koolmees van D66 komt met een voorstel dat op het oog aantrekkelijk klinkt voor veel gepensioneerden. Je kan vanaf de dag dat je met pensioen bent zo’n 10 procent van je pensioen direct opnemen. Dit klinkt natuurlijk fantastisch, hiermee kan je direct een woning kopen in het zonnige zuid-Europa.

Maar er zit een addertje onder het gras. Want mensen die hier gebruik van maken kunnen later enorm worden getroffen door de belastingdienst. Men die 10% van zijn pensioen direct wil opnemen betaalt daar dan soms wel bijna 50% belasting over. Complete waanzin dus.

,,Het is echt heel belangrijk dat pensioenfondsen bijvoorbeeld hun deelnemers wijzen op de mogelijk negatieve fiscale gevolgen als ze die 10% willen opnemen”

Veel mensen zijn zich nog niet bewust van dit voorstel, terwijl de gevolgen flink ingrijpend kunnen zijn. Want gebruik maken van deze deal terwijl je verkast naar België, Zweden, Portugal of Italië kan je zo maar ineens 50 tot 60% kosten.