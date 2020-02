Minder afleveringen, minder kijkers en dubbele kosten – Floortje Dessing houdt vol: ‘Conclusie Rekenkamer klopt niet’

Tv-presentatrice Floortje Dessing is één van de programmamakers die werden genoemd bij de schandalige praktijken omtrent salarisconstructies bij de NPO, vastgesteld door de Algemene Rekenkamer. Ze hield zich hier lang stil over maar geeft nu toch commentaar. Alleen helpt het haar niet…

Jeroen Pauw, Eva Jinek, Mathijs van Nieuwkerk en Floortje Dessing lijken allemaal min of meer dezelfde constructie te hebben gebruikt voor hun hoge salarissen. Bij de NPO kregen ze de kans om een programma te maken en toen dat goed liep zijn ze met de makers een eigen productiebedrijf begonnen. De NPO moest vervolgens die club inhuren, en omdat ze niet meer op de loonlijst van de NPO stonden, konden ze veel meer geld vragen dan de norm toelaat. De NPO heeft er geen zicht op, want ‘hoe die bedrijfjes hun werknemers betalen is niet aan ons’. En als de NPO niet had betaald, waren ze waarschijnlijk naar de hoogste bieder vertrokken met hun (of een soortgelijk) succesvolle tv-format.

Maar goed, volgens Floortje Dessing is dat in haar geval niet zo en ligt het allemaal anders. Het probleem is alleen dat geen enkel argument dat zij aandraagt, tot die conclusie leidt. Ze zegt:

“Er werd gezegd dat het programma in twee jaar tijd veel duurder was geworden en dat zou er allemaal mee te maken hebben gehad dat ik het zelf was gaan produceren.”

Hoe het volgens haar écht zit, is dat zij en haar eindredacteur overspannen zijn geraakt en om die reden het team hebben uitgebreid én het aantal afleveringen hebben ingeperkt.

“Dan gaat de prijs per aflevering ook automatisch omhoog. Daarom is het programma in 2017 duurder geworden.”

En de huidige prijs zou onder de NPO-norm liggen, dus:

“Dus ik voel me ook nergens schuldig over. Sterker nog, ik heb het programma jarenlang ontzettend goedkoop gemaakt.”

Maar vergelijk dit eens met, ik noem maar wat, een autoproducent. Die heeft een contract met de gemeente, die al hun maandelijks geproduceerde auto’s opkoopt. De prijs van hun auto gaat ineens van 20.000 euro naar 30.000 euro. Als die producent toch in een verklaring zou zeggen dat het personeel in de fabriek het niet meer aankon, dat er om die reden meer personeel is aangenomen terwijl het aantal auto’s per maand is gehalveerd en dat dáárom de prijs is verhoogd. ‘Maar nog wel binnen de NPO-norm’.

Met alle respect hoor, maar dan voel je je als belastingbetalende burger toch gewoon genaaid? De prijs gaat (met ruim 40 procent) omhoog, de kwantiteit gaat 50 procent omlaag en als trap na krijg je te horen: ‘ja maar de auto is nog steeds goedkoop hoor.’ Of mis ik hier nou iets?!