Nieuwe mijlpalen voor Bitcoin in 2020!

Binnen nog geen 11 jaar is Bitcoin organisch gegroeid tot een niet te kraken monetair netwerk die niet meer te stoppen is. Dankzij de elkaar versterkende netwerkeffecten van Bitcoin wordt er absolute schaarste bereikt voor haar monetaire goederen, de bitcoins. Deze kunnen extreem veilig zonder derde partijen als een nieuwe vorm van digitaal contant geld worden gebruikt voor waarde transacties.

In februari 2020 heeft Bitcoin hier een nieuw mijlpaal bereikt: het Bitcoin netwerk heeft meer dan 500 miljoen transacties verwerkt volgens de cijfers van Satoshi.info. Dagelijks worden er ongeveer 300.000 betalingen verricht met Bitcoin. Allemaal zonder goedkeuring van een derde partij zoals een bank. Ondanks alle drama en volatiliteit van afgelopen jaren, wordt Bitcoin meer en meer gebruikt.

Bitcoin heeft verder een ander mijlpaal bereikt. Er wordt veel geld geïnvesteerd in de Bitcoin mining industrie. Meer en meer miners sluiten zich aan op het Bitcoin netwerk en zetten rekenkracht in om bitcoins te delven. Op 17 januari bereikten alle bitcoin miners een gezamenlijke rekenkracht van 144 triljoen hashes per seconde. Dat blijkt uit cijfers van Satoshi.info. Helemaal uitgeschreven maakten alle miners 144.000.000.000.000.000.000 hashes (berekeningen) per seconde. Bitcoin wordt hierdoor extreem veilig en betrouwbaar. 2020 is dan ook uiterst positief begonnen voor Bitcoin. De miners anticiperen natuurlijk de Bitcoin halving die eind april of begin mei zal plaatsvinden. Na dit moment kunnen er maar 900 bitcoins per dag worden gedolven. Een 50 % vermindering in de toevoer en aanbod van de huidige 1800 bitcoins die de miners per dag kunnen verdienen. Het feit dat zoveel miners zich aansluiten om de resterende bitcoins te delven geeft aan dat ze erop vertrouwen dat de ‘supply chock’ een hogere koers zal veroorzaken.

Er worden overigens ruim 300.000 betalingen per dag gedaan met Bitcoin. Allemaal zonder dat een bank, overheid of betaalprovider hiervoor goedkeuring moet geven.

Bitcoin wordt wel eens gezien als een veelkoppig monster. Het is een nieuwe activaklasse, een betaalmiddel en een vreedzaam protest in een. Tegelijkertijd is het ook een safe haven, een digitaal experiment en een innovatief en decentraal stukje governance.

In nog geen 11 jaar tijd is Bitcoin uitgegroeid tot een gigantische en disruptieve technologie die niet te stoppen is. En Bitcoin behaalde vandaag een mijlpaal: het netwerk heeft 500.000.000 transacties verwerkt.

Bitcoin transacties

De eerste Bitcoin betaling (of het eerste block) stamt uit het jaar 2009. Het mooie is dat je dit precies kunt teruglezen uit de blockchain.

Je kunt op verschillende websites de statistieken over het Bitcoin netwerk bijhouden. Op blockchain.com kun je zien dat er op dit moment 499.563.560 transacties zijn gedaan met het decentrale protocol. Bij satoshi.info is dit getal de 500 miljoen inmiddels gepasseerd.

TODAY, AS OF BLOCK 00000000000000000001145BF2E7CB7F04DF55FEAF3B55D9F6511522BBBF333F AT HEIGHT 616064, BITCOIN SURPASSED 500 MILLION TRANSACTIONS CONFIRMED ON THE BLOCKCHAIN. HTTPS://T.CO/EVLBYNHOHJ

— JAMESON LOPP (@LOPP) FEBRUARY 5, 2020

Zoals je in de tweet van Jameson Lopp kunt zien, zat de 500 miljoenste transactie in block 616.064. Op moment van schrijven zitten we op block 616,078, maar je kunt dit getal real-time aflezen op Bitinfochart.

Iedere 210.000 blocks is er een halvering van de block reward. Bij block 630.000 is het dus weer zo ver. Over ~96 dagen mogen we dit evenement voor de derde keer in de geschiedenis van Bitcoin verwelkomen. Dan gaat de beloning voor de miners door de helft, van 12,5 BTC naar ‘slechts’ 6,25 BTC.

Bitcoin Blockchain

De blockchain van Bitcoin bereikte afgelopen week ook een mijlpaal. Alle versleutelde transacties in het grootboek zijn bij elkaar 300 GB. In principe wil je de blockchain zo klein mogelijk houden, zodat zo veel mogelijk mensen (of nodes) deze kunnen downloaden en verifiëren.

Daarom is de blockgrootte van Bitcoin gesteld op 1 MB per block (en dus per ~10 minuten). De uitdaging is dan om zo veel mogelijk transacties in één zo’n block te stoppen. Met SegWit is hier op ingespeeld en ook Schnorr (met Taproot) kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Andere blockchains hebben ervoor gekozen om de block size te verruimen waardoor er sneller een groot aantal transacties kan worden gedaan. Daardoor wordt het ‘gedecentraliseerde grootboek’ echter ook veel sneller groter.

Het afgelopen etmaal waren er ook nog eens meer dan 700.000 actieve BTC adressen. Dit is overigens geen record. Op 14 december december 2017 waren het er véél meer! Destijds waren er 1,13 miljoen actieve adressen op een dag.

