Niks opgeschoten! Wereldwijde CO2-uitstoot stabiel, want meer kolencentrales in Azië

De wereldwijde CO2-uitstoot is voor het eerst stabiel. Cijfers van het Internationaal Energie Agentschap laten dit zien. Het wordt gebracht als positief nieuws maar eigenlijk is het diep triest. Westerse landen stoten namelijk minder uit, terwijl Aziatische landen doodleuk steenkolencentrales bijbouwen!

Terwijl de Europese Unie, Japan en de Verenigde Staten hun uitstoot met respectievelijk 5, 4 en 3 procent lieten dalen, bouwden Aziatische landen flink veel steenkolencentrales bij! Zoveel zelfs, dat ze de totale winst van de verminderde uitstoot compleet teniet hebben gedaan.

Daar sta je dan met je goeie gedrag. Probeer je een keer de wereld te redden, doet de rest van de wereld niet mee! Want ook de Verenigde Staten is niet ineens veel groener gaan doen, daar is namelijk ingezet op schaliegas. En Japan heeft ontzettend veel fabrieken in Zuid-oost Aziatische landen neergezet, waardoor de CO2-uitstoot niet meer onder de Japanse uitstoot valt.

Dit laat eigenlijk wel goed zien waarom die klimaatmaatregelen, en al helemaal de Nederlandse, totaal geen zoden aan de dijk zetten. Zo’n beetje iedereen die tijdens de discussie over klimaatmaatregelen wees op het vermoeden dat de rest van de wereld niet zo happig zou zijn om mee te gaan in die kruistocht tegen CO2-uitstoot, krijgt nu z’n gelijk.

Want het gaat hier om nieuwe steenkolencentrales, die toch nog een paar jaar mee zullen moeten gaan om de investering eruit te halen. En omdat wij verduurzamen, neemt de vraag naar steenkool af, wat betekent dat de goedkope energie (die goed is voor de helft van het energieverbruik in die landen) nóg goedkoper wordt. Niet bepaald de meest hoopgevende ontwikkeling om CO2-uitstoot mee te stimuleren…